El equipo de 'En boca de todos' vive junto a los vecinos el calvario diario en Las Chumberas, Tenerife

Vivimos con los vecinos la creciente inseguridad provocada por okupas muy violentos que se han apoderado del barrio tinerfeño

Un expresidiario 'masturbador' violento siembra el caos en Mijas, Málaga: "Es una persona que se ve que no está bien"

Compartir







Los vecinos del barrio de 'Las Chumberas' en Tenerife están desesperados por la creciente inseguridad con la que viven. Tanto es así, que se han organizado en patrullas vecinales para intentar frenar la delincuencia que ha invadido la zona, sobre todo producido por unos okupas muy violentos. Un equipo de 'En boca de todos' acompaña a los vecinos para conocer lo que viven a diario.

Insultos, robos, amenazas y hasta incendios son los sucesos que han provocado que los vecinos de este barrio tinerfeño no puedan más y hayan optado por tomar cartas en el asunto. Todas las noches, después de cumplir con sus jornadas laborales y sus obligaciones, se movilizan y salen a las calles para evitar más okupaciones. Veinte son los bloques propensos a ser okupados, situados en una zona privilegiada, cerca de La Laguna y de la capital tinerfeña.

Recorremos las calles de 'Las Chumberas' con los vecinos

Cansados de la inseguridad y de la okupación masiva que han invadido el barrio de 'Las Chumberas', se arman con palos y en grupos reducidos patrullan las calles para evitar más okupaciones y la delincuencia: "Vamos por las calles intentando que no okupen más edificios y si vemos a alguno entrando, llamamos a la policía", explicaba una vecina.

Otro de los vecinos que vive muy cerca del grupo de bloques okupado, nos advierte de que hay una total impunidad: "Yo he llamado como 5 o 6 veces a la policía, por ruido, música y no han hecho nada. No sé puede vivir así, esto es un sinvivir".

Por último, otro ciudadano que tiene un negocio en este barrio tan conflictivo por los okupas violentos, señalaba a la inmigración ilegal: "Esa gente no sirve, esa gente viene a este país a robar y a j**** la vida", apuntaba.