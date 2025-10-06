Hanan Alcalde se sienta en el plató de 'En boca de todos' tras ser liberada por el Gobierno israelí

Hanan Alcalde ya está en España y se ha sentado en el plató de 'En boca de todos' para conceder su primera entrevista televisiva. La activista aterrizó el pasado domingo en Madrid junto a un grupo de 21 personas de la Flotilla Global Sumud después de haber sido liberada tras haber sido detenida por el Gobierno israelí.

Nacho Abad ha querido saber si el grupo fue torturado en el algún momento y Hanan ha explicado que sí: ''Toda la noche nos levantaban con perros, armados, apuntándonos con las pistolas, y eso era constante. Nos privaban del sueño, vi casi morir a una persona al lado mío, agonizando, una mujer de 70 años enganchada a la reja. Dábamos patadas, llamábamos por favor, por favor, se está asfixiando, necesita su aerosol y ellos pasaban de largo y nos decían 'dejar el show', hasta que ya la mujer se enganchó a la reja y empezó a suplicar que ya no podía respirar más y entonces le lanzaron el aerosol''.

''Cada uno hemos sufrido diferentes violencias. Nosotros por ejemplo, estuvimos 48 horas sin comer, 36 horas sin agua, nunca tuvimos agua potable, aunque la pidiéramos, estuvimos privados de las medicinas, había gente con enfermedades crónicas (...) Después nos privaban del sueño. Eran 24 horas que nos llevaban con las bridas'', relata Hanan.

La activista explica cómo les trataron durante su detención: ''Nos pusieron la venda en los ojos y nos metieron en furgones que eran como de dos metros cuadrados, todos con las vendas en los ojos, las bridas y con un aire frío muy fuerte. Les decíamos que teníamos mucho frío, nos quitamos la camiseta, nos intentamos tapar, pero nos tuvieron así 24 horas. Llegamos por la mañana a las 9 de la de la mañana y después de pasar toda la noche entera sin dormir, sin comer, sin beber agua, nos metieron en una jaula exactamente como la de los pájaros, 57 personas como en 10 metros cuadrados''.

Hanan Alcalde relata cómo fue su detención

Durante su entrevista, Hanan ha explicado cómo fue el momento en el que fue detenida: ''En lo que cayó el sol aparecieron ya ellos con los barcos que corrían como motos de agua. Eran como tanques encima del mar, verdes oscuros, así como van ellos y pasaban dando vueltas alrededor nuestra enfocándonos con focos. Había alguien hablando en español que soltaba frases como que si colaborábamos no iba a haber violencia, que colaborásemos en todo momento, que no podíamos continuar, que parásemos el barco, pues nosotros continuábamos, todos continuamos, nadie paró el barco, ellos nos abordaron''.

''Nos tuvieron hacinados en cuatro metros cuadrados. Teníamos que estar unos encima de otros durante 24 horas y para todo teníamos que pedirle permiso mientras que nos encañonaban todo el rato'', cuenta Hanan, pero explica que en esos momentos nadie ejerció ningún tipo de violencia contra ellos.

Pero explica que en un momento dado la reconocieron y se fueron a por ella: ''Tenía la pulsera de una sandía, que es un símbolo de la resistencia y entonces me cogió y me la arrancó de la mano y llamó a los otros, entonces me sacaron del grupo, me apartaron y me llevaron detrás donde había una verja. Entonces en esa verja cogieron una bandera de Israel y unas bridas la pusieron detrás mía y empezaron a insultarme, a hacerse fotos conmigo. Me decían que tenía que levantar todo el rato la mirada, que mirara, que era el mejor país del mundo. (...) Yo ya entré en un bucle porque empecé a sentir como un ataque de ansiedad''.

Hanan Alcalde relata: ''Vi mi final, se me pasó toda la vida por la cabeza''

Hanan explica que no sabía si iba a volver a ver a su familia y cuenta lo preocupada que estaba por su hija pequeña: ''No sabía si iba a volver a verles (...) Yo vi mi final, estaba calculando los años que iba a tener cuando la volviera a ver, qué edad iba a tener ella, o sea, se me hizo un mundo, se me pasó toda la vida por la cabeza''.