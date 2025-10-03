Miguel Barroso 03 OCT 2025 - 11:28h.

Adrián y su familia esperan con mucha preocupación la llamada de su hermano tras ser retenido por Israel: hablamos con él

Nacho Abad acusa de mentir a Jaume Asens, abogado de La Flotilla, tras sus palabras contra 'EBDT': "Entre y me lo dice a la cara"

Compartir







Rafael Borrego, tripulante de la Flotilla, es un español que ha sido detenido por las fuerzas militares israelíes y, junto a otros integrantes, está en paradero desconocido. Su familia está muy preocupada y Adrián, su hermano, muy angustiado, entraba en 'En boca de todos' para comentar qué es lo último que han sabido de él.

El hermano del detenido comenzaba asegurando que no tiene ninguna información de su hermano: "No hemos tenido ningún contacto desde las dos y media de la madrugada del miércoles. Su whatsapp dejó de recibir mensajes". Así mismo, Adrián si añadía, que su hermano pudo retransmitir el momento en el que eran capturados: "Estuvo grabando cómo las fuerzas israelíes les fustigaban con mangueras a presión hasta que se corta la conexión".

Sobre si Rafael, el tripulante detenido creía que esto podía pasar, su hermano es claro: "Era una travesía muy larga y mi hermano sabía que esto podía ocurrir aunque no me dijo que iba a optar por solicitar su deportación o por ser juzgado allí", apuntaba.

¿Dónde está el material con la ayuda humanitaria?

Por otro lado, en referencia a los vídeo publicados por soldados israelíes, que señalan que en los barcos asaltados de la Flotilla no había material de ayuda humanitaria, el hermano de Rafael afirmaba: "Yo he visto ese material de ayuda humanitaria y vi cómo la cargaban. La propaganda israelí es bastante burda en mi experiencia. Ellos solo intentan ridiculizar todo lo que haga la Flotilla".

En referencia a las imágenes difundidas por Israel de los detenidos, el hermano de Rafael asegura que "le han hecho acostarse muy tarde" ya que se ha pasado horas y horas analizándola para ver si localizaba a su hermano, pero apuntaba que no había reconocido a Rafael en ninguna de las imágenes.