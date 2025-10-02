Miguel Barroso 02 OCT 2025 - 13:56h.

Acusan a la detenida de mandar cartas de amor a las niñas y llevárselas a un sótano en Horche, Guadalajara

Una mujer ha sido maniatada y retenida por sus propios vecinos tras ser acusada de secuestrar y abusar de una niña de 15 años, aunque según se sospecha, existirían más casos. 'En boca de todos' se ha hecho eco de esta impactante noticia y mostraba las imágenes de esta abusadora, atada y ensangrentada, mientras la persona que graba la reclama que hubiera secuestrado a una menor en un sótano.

"¿Por qué te has llevado a la niña? estaba en un sótano y hay testigos. Estaba el colchón lleno de sangre y la niña desnutrida", gritaban los familiares de la menor secuestrada a la presunta agresora.

La chica desaparecida era Tabita y fue denunciada la pérdida de su rastro el pasado 23 de septiembre en Guadalajara. Sin embargo, para nuestra sorpresa, los vecinos de la mujer maniatada y acusada de secuestrar a niñas, la conocen muy bien: "Es una vividora y mala, nadie puede hablar bien de ella", afirmaba uno de los vecinos.

En un trastero, con restos de comida, basura y un colchón tirado en el suelo es donde estuvo secuestrada esta menor de 15 años. Una de las vecinas, que presenció a esta mujer y a la menor saliendo del trastero, nos comentaba lo que le dijo la supuesta secuestradora: "Ella me dijo que tenía 18 años y que era su sobrina. A la chica se la veía muy desnutrida".

Junto con la menor se han encontrado unas cartas de amor, presuntamente escritas por la mujer secuestradora con numerosas muestra de cariño: "Sabes que te amo, gordita".

La presunta secuestradora ya ha sido detenida por la Guardia Civil y ahora se investiga si además, la menor ha sufrido una agresión sexual.