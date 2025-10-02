Miguel Barroso 02 OCT 2025 - 12:44h.

El noviazgo prohibido entre dos miembros de ambas familias sería el origen del conflicto: hablamos con la madre de la menor

¡Máxima tensión! Un ciudadano muy violento interrumpe un intento de desahucio en Vallecas: "¿Vais de matones o qué?"

Compartir







Dos familias han protagonizado una brutal pelea con patadas y puñetazos en la localidad de Petrer, Alicante. El vídeo recogido por un vecino muestra la virulencia de la salvaje reyerta producida por un romance prohibido entre dos de los integrantes de ambas familias. José María Fernández, reportero del programa, conseguía hablar con una de los implicadas y entrevistaba a una mujer, testigo la pelea.

La pelea se originaba el pasado martes alrededor de las doce de la noche. Al parecer, el embarazo de una menor de unas de las familias con un chico de la otra y querer estar juntos, ha sido el desencadenante de los problemas.

Todo comenzaba cuando el futuro padre acudía a la plaza y gritaba hacía la vivienda de los familiares de su novia por no aceptarle. Al escuchar sus gritos y sus insultos, éstos deciden bajar a la calle y empieza una brutal reyerta. Al ver las imágenes que han llegado al programa sobre la pelea, Nacho Abad reaccionaba: "Estoy alucinando".

Hablamos con una testigo de la pelea

Acto seguido, 'En boca de todos' conectaba con una vecina que fue testigo para contarnos todos los detalles: "Yo vi cómo llegó el novio de la chica y empezó a increpar a los padres, mientras ellos, al mismo tiempo, le reprochaban cosas dando a entender que trataba mal a su hija". Así mismo, indicaba, que el conflicto duró bastante, entre que comienza y viene la policía: "Fueron unos 40 minutos", apuntaba.

La madre de la menor, implicada en la reyerta: "Voy a aceptar que se vaya"

Por último, hemos podido hablar con una persona implicada en la propia reyerta, la madre de la menor, que explicaba el foco del problema: "Se han llevado a mi hija que es menor y que está embarazada. Ella se quiere ir con su novio a vivir y voy a aceptar que se vaya con ellos porque no quiero entrar en más peleas ni en nada porque yo tengo más hijos".