Miguel Barroso 02 OCT 2025 - 11:30h.

El presentador de 'En boca de todos' responde de manera contundente a Jaume Asens, diputado de Comuns

Un mensaje de Jaume Asens, conocido como el abogado de La Flotilla, en redes sociales contra nuestro programa, ha hecho estallar a Nacho Abad en directo. El diputado de Comuns/Sumar ha acusado a 'En boca de todos' de tratar mal a Hanan Alcalde, tripulante de La Flotilla, y presentarla como una "simpatizante de Hamás".

"Programas como 'En boca de todos' de Nacho Abad la han presentado como una "simpatizante de Hamás", la han ridiculizado con el mote de "Barbie Gaza" y han convertido su compromiso humanitario en diana de insultos, burlas y amenazas de muerte", decía el escrito en redes de Asens.

Nacho Abad, contundente con Jaume Asens: "No sea cobarde"

Tras escuchar de nuevo este mensaje contra el programa, Nacho Abad, muy molesto, se dirigía a Jaume Asens: "No sea cobarde, no me acuse y luego no quiera hablar cuando le llamamos para que entre en directo y me lo dice en la cara". Además, el presentador señalaba, que él mismo le ha respondido a sus acusaciones con mucha educación por redes sociales: "Le he dicho que está mintiendo, yo jamás he llamado "Barbie Gaza" a Hanan".

Así mismo, Nacho Abad añadía, que si él le demuestra y le enseña el vídeo en el que el presentador le llama "Barbie Gaza" se disculparía públicamente y pediría perdón.

"Usted es un mentiroso, pero tenga valor. No me acuse en redes sociales y luego salga en todas las televisiones menos en esta porque claro, le vamos a retratar. Así que señor Asens, anímese que yo le recibo con una sonrisa y con ganas de hacer las paces porque el conflicto no nos lleva a ningún lado", eran las palabras de Nacho Abad a Jaume Asens.