Fuerte encontronazo entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo por el racismo en España: "Estáis criminalizando a una raza"

El plató de 'En boca de todos' se ha visto envuelto en tensión después de que las colaboradoras del programa, Sarah Santaolalla y Noelia Núñez se hayan enfrentado en directo al tener opiniones dispares cuando se ha puesto sobre la mesa si Pedro Sánchez deberia o no dimitir.

Nacho Abad ha lanzado la pregunta: ''¿Debe dimitir Pedro Sánchez por no tener presupuestos?'', y Rebeca Marín se ha pronunciado al respecto: ''Me parece que es una anomalía democrática y que de todas formas esto de que hoy teóricamente cumple el plazo, pero quiero decir que si mañana se presentan, que según la ministra Montero ha dicho que están trabajando en ello, pero tiene que haber un techo de gasto, una senda de déficit...''.

Tras su respuesta, Noelia Núñez ha reprochado que están tardando demasiado y Sarah Santaolalla ha saltado: ''Lo que ha tardado Ayuso. Cinco años estuvo sin presupuestos'', pero Noelia le responde contundente: ''Ayuso no, y Mañueco también ha presentado los presupuestos''.

''Está incumpliendo la Constitución ¿Qué decía Pedro Sánchez'', le pregunta Noelia a Sarah Santaolalla, pero ella continúa: ''Hay que venir con los deberes hechos, hay que estudiar más, las noticias hay que leérselas'', y la lluvia de zascas entre las colaboradoras continúa.

''Desde luego que ejemplo de hincar lo haces tú, o sea, hincar codos a tope'', le espeta Noelia a Sarah y esta responde: ''He hincado más codos que tú, solo hay que ver el currículum. Has vivido con dinero público mintiendo y falsificando tu currículum, 10 años, 10 años llevándote la pasta de todos los españoles''.