Mucha tensión y empujones entre vecinos: Alejandro y su pareja son acusados de amenazar de muerte y lanzar heces a los vecinos

Un barrio de Gijón vive en pie de guerra contra Alejandro y su pareja, acusados de hacer la convivencia imposible e incluso les acusan de esparcir heces por el portal y las instalaciones. Las cámaras de 'En boca de todos' han podido captar el momento en el que varios vecinos le echaban en cara su actitud y le empujaban.

Todo estallaba cuando una vecina aseguraba que no tenía miedo a Alejandro y se le encaraba. Acto seguido, él se acercaba y otro vecino le agarraba de la chaqueta y le empujaba. La reportera del programa, Tatiana Márquez, se veía obligada a meterse entre media junto a otros vecinos para evitar que la situación fuese a más.

"No tienes ni dientes, eres un sinvergüenza", le echaba en cara una vecina y este hombre le preguntaba por qué decía eso y ella respondía: "Te metes con todo el mundo y sobre todo, con gente mayor y con niños".

Una vecina y Alejandro se enfrentan en directo

Tras las impactantes imágenes, el programa conectaba en directo con Alejandro, que comenzaba defendiendo que los vecinos son los que le hacen la vida imposible a él: "Me dieron con un objeto metálico, me robaron dinero y me dijeron que me iban a matar". Además, también señalaba, que todo el odio que le tienen sus vecinos es motivado por un delito que cometió en su pasado y que ya cumplió con ello, y por su condición sexual.

Por su parte, María, una de las vecinas de Alejandro, asegura que las denuncias suyas son falsas y que el problema no es que lancen heces, sino las amenazas de muerte y que no puedan salir a la calle tranquilos: "Yo pasé a lado de su casa y me tiraron agua con la alcachofa de la ducha", apuntaba.