Mariana vive con miedo y rodeada de okupas violentos instalados en varios pisos de un bloque en Seseña, Toledo

¡Máxima tensión! Un ciudadano muy violento interrumpe un intento de desahucio en Vallecas: "¿Vais de matones o qué?"

Compartir







Una familia de okupas muy violentos se ha introducido en varias viviendas de un bloque de pisos en Seseña, Toledo. Los miembros son muy violentos e incluso una de las mujeres okupas se ha puesto muy agresiva con los trabajadores de la empresa de desokupación y con la reportera de nuestro programa, Leticia Santos.

Mariana, la propietaria del piso okupado, entraba en nuestro programa con miedo y sin mostrar su rostro, ya que teme represalias y nos comentaba cómo vive esta complicada situación: "Yo compro el piso y veo que con las llaves que tengo no puedo abrir la puerta". En ese momento, mientras sigue intentando entrar, alguien desde dentro comienza a decirle que se vaya porque es su casa: "Me dijo que me iba a matar y que estaba con sus hijos", detallaba la dueña del piso.

Después de hablar con Mariana, Leticia Santos se acercaba y llamaba al telefonillo de la vivienda donde se encuentra esta familia de manera ilegal. Pese a la insistencia de la reportera, no obtenía ninguna respuesta.

Las imágenes de la okupa fuera de sí

Al no poder hablar en directo con la familia okupa, 'En boca de todos' mostraba el tenso momento que ha recogido el programa al encontrarse con esta mujer y ver a los trabajadores de la empresa de desokupación, en el que la okupa ha perdido completamente los nervios y se ha puesto muy violenta.

Gritando "auxilio" como si alguien la estuviese atacando y, al mismo tiempo, amenazando e insultando a los trabajadores que allí se encontraban, las cámaras recogían la escena de esta okupa fuera de sí. Ni la presencia de su hija, de tan solo cuatro o cinco años, lograba frenar su agresiva actitud, que incluso la llevó a dar patadas a las puertas. La escena tan violenta solo finalizó cuando la pareja de esta mujer intervino, advirtiéndole que estaba llegando la policía.