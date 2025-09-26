Salma denuncia que su comunidad la rechaza por enamorarse de un hombre de orígen venezolano

Salma, esta mujer de origen marroquí de 35 años, asegura que su comunidad la rechaza por enamorarse de un hombre venezolano y así lo denunciaba en sus redes sociales. Confiesa que "sufre culturalmente una gran opresión por vivir en una cultura machista del que poco se habla. 'En boca de todos' conecta con ella en directo para conocer todos los detalles de su denuncia social.

Esta mujer se casó en Marruecos y fue maltratada por su pareja y, ahora, intenta rehacer su vida mientras lucha contra las injusticias que a su juicio se viven en su cultura musulmana, decidió gritar a los cuatro vientos lo que muchas no se atreven a contar. En sus mensajes en redes dedicaba unas contundentes palabras a las mujeres: "Te estás humillando y lo que estás permitiendo es que otra persona crezca y mañana te dé la patada".

Sin embargo, todos estos mensajes le están saliendo muy caro y recibe ataques a diario. Salma entra en 'En boca de todos' para explicar los problemas que le han ocasionado denunciar todo esto mediante sus redes sociales.

Hablamos con Salma en directo

En primer lugar, Salma señalaba, que le molesta mucho que los marroquíes vengan a España y reivindiquen sus derechos, pero luego esos mismos marroquíes no reivindican sus derechos también en Marruecos.

En segundo lugar, tras estas palabras, Nacho Abad preguntaba a la invitada si Marruecos es un país machista, y ella respondía: "No puedo decir que Marruecos sea machista, pero la cultura marroquí sí lo es", apuntaba.

Sobre los problemas con la comunidad marroquí por haber rehecho su vida con un hombre que no es marroquí, sino venezolano, asegura que recibe numerosos insultos: "Me dicen de todo, pero el que más me llama la atención es uno que es muy ofensivo en la cultura marroquí, que es mujer maleta. Es muy despectivo y significa que yo por el hecho de ser divorciada y tener dos hijos y que lo que hago es buscar a un hombre para que me coja con mi maleta".

Para finalizar, Sonia Ferrer preguntaba a Salma si tiene miedo de que le pueda pasar algo y ella relataba: "Esta mañana en un grupo de Telegram varias chicas de origen marroquí intentando dar con mi ubicación para agredirme".