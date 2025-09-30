Todas las incógnitas del misterioso asesinato de un feligrés devoto de Berja que no tenía problemas con nadie

El violento asesinato de Antonio Campos, un feligrés devoto de Berja sin pareja y sin ningún problema con nadie aparentemente, ha conmocionado a la localidad de El Ejido, Almería. Su cadáver fue encontrado en el maletero de un coche, maniatado y con grandes signos de violencia.

Todo comienza cuando este feligrés coge su coche para irse de viaje y se pierde su pista. En ese momento su familia denuncia su desaparición y a las pocas horas, su coche es localizado y su cadáver es hallado dentro del maletero, sin vida, atado y con múltiples golpes.

Este hombre de 54 años era muy conocido y querido en su municipio, era funcionario del Ayuntamiento e historiador con una larga trayectoria. La Guardia Civil se está encargando de llevar a cabo este misterioso asesinato ya que no se tiene ninguna pista de lo que ha podido pasar.

Manuel, un amigo y una de las primeras personas en darse cuenta que Antonio había desaparecido, nos ofrecía su testimonio: "Yo había estado hablando toda la semana con él para planear un viaje que íbamos a hacer a Granada para ir a ver a la Vírgen de las Angustias. El domingo a primera hora le llamé y ya no me contestó".

Acto seguido, Nacho Abad preguntaba a Encarni, otra amiga de la víctima, si conocía si este feligrés tenía algún problema con alguien que explicara este violento asesinato, y ella explicaba: "No, era una persona que lo hacía todo bien y no se le conocía nada oculto. No ha tenido pareja nunca".

La tristeza del alcalde, amigo íntimo de la víctima

Con gesto de dolor y cabizbajo, hemos podido hablar con José Carlos, el alcalde de la localidad y muy amigo del fallecido, que nos relataba lo mal que lo está pasando: "La situación me duele y mi supera. Yo conocía a Antonio desde la niñez y no entiendo lo que ha podido pasar. Solo puedo plantearme que ha sido mala suerte y que estaba en el sitio equivocado y en el momento equivocado".

Por último, en referencia a los detalles de la localización del coche de la víctima, José Carlos señala que el coche del fallecido estaba "perfectamente aparcado" en un polígono industrial y por fuera no tenía ningún signo de haber sido forzado o golpeado: "Si no conoces el coche, pasaba totalmente desapercibido".