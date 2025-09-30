¿Quién ha podido matar al feligrés devoto de Berja?: los amigos de la víctima no se explican su brutal asesinato
El violento asesinato de Antonio Campos, un feligrés devoto de Berja sin pareja y sin ningún problema con nadie aparentemente, ha conmocionado a la localidad de El Ejido, Almería. Su cadáver fue encontrado en el maletero de un coche, maniatado y con grandes signos de violencia.
Todo comienza cuando este feligrés coge su coche para irse de viaje y se pierde su pista. En ese momento su familia denuncia su desaparición y a las pocas horas, su coche es localizado y su cadáver es hallado dentro del maletero, sin vida, atado y con múltiples golpes.
Este hombre de 54 años era muy conocido y querido en su municipio, era funcionario del Ayuntamiento e historiador con una larga trayectoria. La Guardia Civil se está encargando de llevar a cabo este misterioso asesinato ya que no se tiene ninguna pista de lo que ha podido pasar.
Manuel, un amigo y una de las primeras personas en darse cuenta que Antonio había desaparecido, nos ofrecía su testimonio: "Yo había estado hablando toda la semana con él para planear un viaje que íbamos a hacer a Granada para ir a ver a la Vírgen de las Angustias. El domingo a primera hora le llamé y ya no me contestó".
Acto seguido, Nacho Abad preguntaba a Encarni, otra amiga de la víctima, si conocía si este feligrés tenía algún problema con alguien que explicara este violento asesinato, y ella explicaba: "No, era una persona que lo hacía todo bien y no se le conocía nada oculto. No ha tenido pareja nunca".
La tristeza del alcalde, amigo íntimo de la víctima
Con gesto de dolor y cabizbajo, hemos podido hablar con José Carlos, el alcalde de la localidad y muy amigo del fallecido, que nos relataba lo mal que lo está pasando: "La situación me duele y mi supera. Yo conocía a Antonio desde la niñez y no entiendo lo que ha podido pasar. Solo puedo plantearme que ha sido mala suerte y que estaba en el sitio equivocado y en el momento equivocado".
Por último, en referencia a los detalles de la localización del coche de la víctima, José Carlos señala que el coche del fallecido estaba "perfectamente aparcado" en un polígono industrial y por fuera no tenía ningún signo de haber sido forzado o golpeado: "Si no conoces el coche, pasaba totalmente desapercibido".