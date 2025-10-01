La reacción de una víctima de maltrato a las disculpas de Ana Redondo: "Yo quitaría el Ministerio de Igualdad"

Las disculpas 'a medias' de la ministra de Igualdad no son suficientes para las víctimas: una de ellas entra en el programa para dejar claro la existencia de problemas en las pulseras

El vídeo que demuestra cómo un maltratador se desprende de la pulsera y no ocurre nada: "Se la ha quitado y no suena"

Ana Redondo, ministra de Igualdad, comparecía ante el Congreso y pedía disculpas ante el ruido generado alrededor de la seguridad de las víctimas de maltrato y aseguraba que los dispositivos no son de Aliexpress y que están diseñados especialmente para COMETA. Además, también ha querido dejar claro, que no es verdad tampoco que las incidencias temporales hayan puesto en riesgo a ninguna mujer maltratada. Sin embargo, las víctimas siguen denunciando todo lo contrario.

'En boca de todos' ha tenido acceso al testimonio de María, una mujer maltratada que ha usado los dos dispositivos desde el año 2016. "He estado con la pulsera desde el año 2016 y he notado una diferencia abismal de las primeras pulseras a las segundas", empezaba apuntando.

En concreto, sobre el dispositivo que utilizaba antes del cambio de equipos realizado por Irene Montero, la víctima relataba: "El primer dispositivo a mí me sonó hasta 600 veces en un año y siempre tuve la certeza de que las ubicaciones eran correctas. Sin embargo, en referencia al uso y la utilidad del segundo dispositivo, su pensamiento era muy diferente: "Un día me sonó como 30 veces y lo llevé al juzgado, pero no dieron veracidad a la ubicación porque daba error y no pudieron hacer nada".

"Yo sabía que la pulsera no funcionaba"

El funcionamiento de esta pulsera era tan deficiente según esta víctima, que María nos indicaba que muchas veces dejaba el dispositivo en casa y salía sin llevarlo encima: "Yo sabía que la pulsera no funcionaba y algunas veces me la dejaba en casa, sabía que daba igual llevarla o no. Los aparatos eran de Aliexpress, a mí me lo cambiaron hasta cuatro veces porque se rompían todo el tiempo".

Para finalizar y tras escuchar las declaraciones de Ana Redondo, María expresaba su descontento con la atención recibida por su ministerio y se pronunciaba de manera contundente: "Yo quitaría el ministerio de Igualdad porque no sirve para nada, solo sirve para gastar mucho dinero".