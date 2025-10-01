La Flotilla entra en una zona de máximo riesgo: hablamos con un miembro tras quedarse sin apoyos

Los gobiernos italiano y español han anunciado que sus buques no entrarán en esta zona y han recomendado a la Flotilla que no siga avanzando y que ceje en su intento de acercarse más a Gaza. Tras esta noticia, 'En boca de todos' conectaba con Lucía Muñoz, miembro de la Flotilla, para saber cómo han recibido esta decisión del gobierno y sobre todo cuando han entrado en una "zona de alto riesgo".

En primer lugar, Lucía Muñoz ha querido dejar claro que "el buque español debería escoltar y acompañar a la Flotilla" ya que tiene como objetivo romper con el bloqueo criminal y abrir un corredor humanitario.

En segundo lugar, la tripulante ha recordado que van rumbo a Gaza y que el itinerario pasa por aguas internacionales y luego directamente entran en aguas territoriales de Palestina: "Nuestra misión es completamente legal y ese bloqueo por el cual justifica Israel que nos pueda secuestrar, fue declarado también ilegal".

Las duras palabras de la tripulante contra el Gobierno de España

Por otro lado, Lucía Muñoz aprovechaba su conexión con el programa para arremeter contra el Gobierno: "Por acción u omisión están siendo cómplices de los genocidas y está haciendo el trabajo sucio. No tiene explicación que un buque, que no sabemos a qué distancia está de la Flotilla ahora lance un mensaje de que esta misión es muy arriesgada, cosa que ya sabíamos".

Respecto a la reacción que tendrían si fueran atacados, esta tripulante señalaba que lo primero sería evaluar la situación, pero que no da normalidad a que algo así les pueda ocurrir: "No vemos normal que Israel nos pueda atacar".