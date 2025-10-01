Marta Egea 01 OCT 2025 - 11:00h.

Escoger la mejor alternativa educativa requiere conocer las necesidades del niño, la viabilidad familiar y las características de cada una de estas opciones

Razones por las que es buena idea que los niños tengan aprendizajes al aire libre

No todos los niños prosperan en el modelo educativo tradicional, y cada vez más familias buscan opciones que se adapten mejor a sus necesidades. Según organismos como la UNESCO, más del 20% de los estudiantes no se ajustan bien al enfoque convencional, ya sea por el estilo de aprendizaje, necesidades emocionales o ritmos de desarrollo diferentes.

Ante esto, alternativas en colegios privados como los Montessori, homeschooling, escuelas al aire libre, aprendizaje por proyectos o aula invertida han ganado presencia y relevancia. Además, están respaldadas por estudios recientes que muestran beneficios en motivación, habilidades sociales, creatividad y bienestar emocional.

Educación Montessori: autonomía y aprendizaje a ritmos individuales

El método Montessori, creado por María Montessori a principios del siglo XX, se basa en , el aprendizaje sensorial, la autonomía y la libertad dentro de unos límites establecidos. Varias investigaciones, incluyendo un estudio longitudinal de 2021, han documentado que los niños que han pasado al menos dos años en aulas Montessori muestran mejor bienestar emocional, confianza y rendimiento académico en comparación con los pequeños que lo hacen en la enseñanza tradicional. En matemáticas y lectura destacan los resultados cuando se aplica con fidelidad al método original, sobre todo hasta los 11 años.

Las ventajas que tiene la educación Montessori es que se fomenta la independencia y la autoestima, el aprendizaje está adaptado al ritmo individual de cada alumno y su enfoque sensorial que profundiza la comprensión. Pero también tiene inconvenientes como que hay una menor exposición a la tecnología y clases estructuradas, por lo que si después de un tiempo se quiere cambiar de colegio puede que la adaptación sea más difícil y requiere de materiales específicos y formación por parte de los docentes.

Homeschooling: aprender en casa

El homeschooling permite personalizar completamente el proceso de aprendizaje. Según expertos, es especialmente eficaz hasta los 8 años si se complementa con redes sociales o grupos. Sin embargo, se detecta que existe un riesgo de aislamiento social si no se sabe gestionar de manera adecuada. Además, exige esfuerzo y recursos familiares, y se pueden encontrar barreras legales y de equiparación educativa.

Escuelas al aire libre

Metodologías como la “forest school” y la educación ambiental fuera del aula fomentan la conexión con la naturaleza, la atención plena y el bienestar emocional. En España, ya se ven proyectos en Pamplona, Asturias y Madrid donde están integrando huertos, compostaje y aulas al aire libre. Estudios recientes destacan mejoras en autonomía, salud mental y conciencia ambiental. La investigación sugiere además que la naturaleza activa funciones ejecutivas, como la memoria, planificación y control emocional, gracias al aprendizaje experiencial.

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y Diseño (ABD)

El ABP y el ABD liberan el aprendizaje tradicional al combinar investigación, creatividad y colaboración. Algunos centros en España como el Jaume I de Burriana aplican esta metodología obteniendo mejoras en habilidades sociales, autonomía y competencias transversales. Aunque los resultados académicos en infantil y primaria son inciertos, la evidencia en secundaria y universidad sí que es más sólida. El ABP favorece la motivación, la resolución de problemas y el aprendizaje profundo.

Aula invertida y aprendizaje híbrido

El modelo flipped classroom traslada la teoría fuera del aula para que en clase se apliquen los conocimientos, apoyado por herramientas digitales y ejercicio práctico. Esta metodología promueve autonomía, pensamiento crítico y aprovechamiento activo de los espacios presenciales. Según la UNESCO, el 80% de universidades ya usa modelos híbridos post-pandemia, consolidando esta tendencia.

¿Cómo elegir la mejor alternativa?

Escoger una alternativa educativa adecuada cuando un niño no encaja en el sistema tradicional puede parecer una tarea abrumadora. Hay que entender que cada niño tiene un estilo de aprendizaje distinto: algunos aprenden mejor con movimiento y experiencias prácticas, otros con ruinas estables y materiales visuales. Entender si el niño necesita más autonomía, un enfoque emocional, o sencillamente menos presión académica es el primer paso. Para ello, existen cuestionarios, entrevistas con orientadores y observación directa que pueden ayudar a perfilar estas necesidades.

También es fundamental tener en cuenta las circunstancias familiares. Algunas metodologías como el homeschooling, requieren de una fuerte implicación por parte de los padres o tutores, al igual que flexibilidad horaria. Otras, como Montessori pueden suponer un esfuerzo económico adicional al estar más extendidas en centros privados. Conviene valorar si se va a poder mantener la elección que se haga en el tiempo, tanto por disponibilidad como por sostenibilidad personal o logística.

Por otro lado, la calidad del proyecto también es un punto decisivo. No todas las escuelas que dicen aplicar una metodología alternativa lo hacen con rigor. Es recomendable informarse sobre la formación del profesorado, los recursos disponibles, los protocolos de evaluación y la coherencia del enfoque con el desarrollo integral del alumnado.

Por último, este proceso debe ser acompañado con paciencia y apoyo emocional. El cambio puede generar incertidumbre tanto en los menores como en los adultos, y se necesita un período de adaptación.