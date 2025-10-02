Una mujer, brutalmente atacada por dos perros al proteger a su hijo de tres años: ''Me desgarraron la cabeza''

Hablamos con Marisa, que ha recibido 200 puntos en la cabeza tras ser atacada por dos perros en Inglaterra

Marisa ha vuelto a nacer después de sufrir un brutal ataque por parte de dos perros en Inglaterra al intentar proteger a su hijo de tres años. El suceso casi le cuesta la vida, le tuvieron que dar casi 200 puntos en la cabeza y tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital más cercano.

Tras el terrible suceso, 'En boca de todos' ha conectado en directo con la víctima del brutal ataque, que explica detalladamente todo lo que ocurrió durante esos instantes de terror y cuenta cómo se encuentra mientras se recupera.

''Estoy contándolo, que es lo importante y recuperándome, muy rápido y muy ligero y muy bien, pero he pasado por los peores 13 minutos de mi vida en el cual yo creía que me moría. Eran dos perros, se abalanzaron sobre mi hijo, le dio con la zarpa y le tiró al suelo. Yo pensé que iba a jugar, pero un instinto me dijo 'tírate encima, que no viene a jugar'', comienza explicando la víctima.

Marisa cuenta que tuvo que lanzarse encima de su pequeño: ''Yo me tiré encima del niño. Fue horrible, uno de ellos me estaba desgarrando la cabeza, pero es que el otro me metió la cabeza por debajo del sobaco y arrastró a mi hijo para quitármelo. Volví a arrastrar a mi hijo, de ahí vienen las heridas de mi hijo, porque gracias a Dios no pudo darle ni un simple bocado, me lo he llevado todo, tengo cerca de 200 puntos, el oído reconstruido''.

''Lo peor es que me han tenido que poner una arteria artificial en la cabeza porque me picó como el que pica una tubería. Me picó una de las arterias. Fueron momentos muy duros. Lo más duro fue que yo perdí el conocimiento, por algún motivo yo escuchaba y tuve que escuchar cosas que no debería escuchar, como cuando me fueron a meter en quirófano, mi suegra me dio un beso y cuando fue a darme un beso mi pareja se fue a levantar y le dijeron 'que no, que no perdemos más tiempo, que vamos a ver qué podemos hacer por ella'', explica visiblemente afectada.

La víctima explica que se encontraba en un parque de Inglaterra, donde vive y cuenta qué fue lo más duro que vivió: ''Mientras mi hijo estaba debajo de mis brazos, mi sangre caía y mi hijo estaba boca abajo, mi hijo me decía 'mamá, llama a papá, nos vamos a morir, mira cuánta sangre tienes, ten cuidado con tu sangre, mami, que nos vamos a morir''.

Por otro lado, cuenta que la dueña de los perros no pudo hacer nada al respecto: ''Estaba la dueña que le daba puñetazos, mordió a la dueña y se desmayó porque le dio un ataque de ansiedad. Fui yo la que la tuve que levantar, no sé de dónde saqué la fuerza'', y revela u cómo se quitó a los perros de encima: ''Le tapé la boca a mi hijo, le dije, 'cariño, vamos a hacernos como que estamos muertos'. Los perros empezaron a darme manotazos y yo para un lado, para otro, como la que estaba muerta, empezaron a olerme, vieron que estaba muerta y se fueron''.