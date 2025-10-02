Los vecinos de Hospitalet estallan por la inseguridad: "Esto se ha convertido en el Bronx de Barcelona"

Una manifestación “histórica”, según los vecinos de Hospitalet, recorrió las calles de la localidad para reclamar medidas contra los robos y actos incívicos

‘En boca de todos’ se ha desplazado en directo a L'Hospitalet de Llobregat para dar a conocer el problema de inseguridad y delincuencia que están viviendo sus vecinos a diario. Puñaladas, robos y ataques atemorizan a los ciudadanos de este municipio próximo a la ciudad condal.

Ayer, 1 de octubre, se celebró una manifestación sin precedentes por las calles de la localidad con un objetivo claro: pedir el fin de la delincuencia y exigir al alcalde más medidas para controlar los robos y peleas que sufren los vecinos: “No somos ni de izquierdas ni de derechas, somos vecinos que luchamos por vivir en paz”, afirmaba uno de los manifestantes.

“En cinco años me han robado el teléfono en tres ocasiones”, contaba una de las vecinas. Los episodios violentos se suceden a diario, y no solo por la noche. El objetivo de esta manifestación era conseguir un Hospitalet “libre de delincuencia”.

Además, reclaman al alcalde de la localidad una falta de compromiso con los vecinos: “Tenía que haber salido a dar la cara. Nosotros le hemos escogido y ayer no nos quiso ver”, admitían. Otra mujer que vive en la localidad ha explicado cómo actúan los ladrones: “A los ancianos les quitan el dinero, les patean y salen corriendo. Esto se ha convertido en el Bronx de Barcelona", explicaban.

“Queremos seguir viviendo en nuestro barrio en paz”

Los vecinos de la localidad piden más control policial y poder seguir viviendo como han hecho hasta ahora: “Queremos seguir en un barrio digno, que ha sido siempre una zona obrera y humilde, pero se vivía bien”, contaban.

“Los comercios abrimos todos los días con miedo de qué nos va a pasar, si nos han entrado a robar. Estamos cansado de esta situación y pedimos medidas”, reclamaba una vecina. Además, han querido dejar claro que no van a abandonar sus calles por la delincuencia y que van a resistir lo que haga falta: “no me voy a marchar, no van a poder con nosotros”.

Por su parte, el alcalde de la localidad ha rechazado conectar con el programa en directo para dar su versión y hablar del tema: “Ayer tenía caquita, se metió debajo de la cama y salió corriendo”, finalizaba una de las víctimas de estos robos.