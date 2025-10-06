Hanan Alcalde concede su primera entrevista televisiva a 'En boca de todos'

El hijo de Hanan Alcalde, entre lágrimas, por no saber nada después de su detención: ''No sé lo que es separarme de ella''

Compartir







Tras mucho tiempo sin saber de ella después de haber sido detenida por el Gobierno israelí, Hanan Alcalde ya está en España. La activista aterrizó el pasado domingo en Madrid junto a un grupo de 21 personas de la Flotilla Global Sumud. Ahora, Hanan se sienta en 'En boca de todos' y concede su primera entrevista televisiva en la que explica absolutamente todo lo que ha vivido durante este tiempo tan difícil.

Hanan comienza explicando en 'En boca de todos' por qué tiró su móvil al mar y se quedó sin comunicación: ''Era el protocolo para que no lo confundieran con un arma, pero también para evitar que cogieran datos y con esos datos nos relacionasen con el terrorismo, como por ejemplo hicieron cuando llegué, que cogieron un libro de un escritor muy famoso, un periodista norteamericano, y empezaron a meterlo en una bolsa como una prueba contra mí, un simple libro''.

Y cuenta cómo fue el reencuentro con su familia el día que pisó el aeropuerto: '''Muy bien, pues la verdad que estaba muy emocionada porque era lo que estaba deseando todo el tiempo, estar con junto a mi familia'', y Amín, por su parte explica cómo se enteró de que su mujer volvía a casa: ''Juristas por Palestina estuvieron todo el rato con nosotros, nos brindaron incluso apoyo psicológico porque después de varios días no teníamos información al respecto y la verdad que ellos son los que más han estado, ellos fueron los primeros que nos dijeron que ya había 21 personas que habían firmado y que iban a repatriarlos, pero no sabíamos cuáles eran, teníamos que esperar la llamada del consulado''.

Además, Hanan explica que no sabía si iba a volver a ver a su familia y relata la terrible experiencia que vivió: ''No sabía si iba a volver a verles (...) Yo vi mi final, estaba calculando los años que iba a tener cuando la volviera a ver, qué edad iba a tener ella, o sea, se me hizo un mundo, se me pasó toda la vida por la cabeza'', cuenta Hanan, preocupada por su hija pequeña.