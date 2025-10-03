'En boca de todos' conecta en directo con la familia de la activista detenida

La angustia de Adrián, hermano de un tripulante de la Flotilla detenido por Israel: "No sabemos nada de él desde el miércoles"

La familia de Hanan Alcalde continúa sin tener noticias de la activista después de la interceptación del gobierno israelí de la Flotilla que iba rumbo a Gaza, en la que se encontraba desde que partió de Barcelona el pasado 31 de agosto.

Tras lo ocurrido, 'En boca de todos' ha conectado en directo con Amin, pareja de Hanan y con Ibra, su hijo, quienes buscan desesperadamente información sobre ella porque las últimas noticias que tienen al respecto es que fue detenida y nadie les cuenta nada más.

Ibra, el hijo de Hanan explica que está muy nervioso por la situación: ''Yo con mi madre soy uña y carne, no sé lo que es separarme de ella. Entonces para mí es duro también ver cómo al final tiene que ella poner su cuerpo para que la gente se dé cuenta de todo lo que está pasando''.

Pero Ibra se rompe en directo al hablar de su madre: ''Me cuesta muchísimo hablarlo (...) Es complicado, la verdad, o sea, somos una familia que, de siempre, la gente que nos ha conocido sabe que estamos muy unidos, intentamos apoyarnos entre todos y llevarlo lo mejor que podemos, pero al final, claro, en este momento de incertidumbre en el que no sabemos tampoco qué va a pasar...''.

Explica que no le pidió a su madre que no se embarcase en la Flotilla: ''Yo nunca le impediría a mi madre algo que le hace feliz y que sale de ella nunca porque es que sé que para ella esto lo es todo. Desde que conozco a mi madre sé que ha luchado por los derechos humanos. Constantemente, mi madre, aparte de ser trabajadora social, ha sido activista toda su vida, siempre ha estado en todas las manifestaciones, de cualquier tipo''.

Además explica que preferiría, que la repatriasen o que fuese juzgada allí: ''Ojalá mi madre estuviera aquí, yo quiero que mi madre esté aquí. Quiero sentirla a salvo. Quiero sentir que está segura, pero también sé que al final ha estado no sé cuántos días, no sé cuántos días llevan ya de travesía. Sé que al final ha sido un camino largo y duro (...) Sé que ella intenta aparentar que está bien, pero sé que en el fondo no lo está, que le está costando. Está al final lejos de su familia, está lejos de todo lo que tiene, todo lo que quiere''.