Miguel Barroso 03 OCT 2025 - 13:21h.

Vecinos de Mijas denuncian los altercados violentos provocados por el 'masturbador': "Nos amenaza con barras de hierro"

Imágenes sobrecogedoras de una salvaje reyerta entre familias en Alicante por un romance prohibido y un embarazo: todos los detalles

Compartir







Un hombre violento y que hace unos meses que ha salido de la cárcel ha convertido la vida de los vecinos de un barrio de Mijas en un auténtico infierno. Se masturba en plena calle y enseña sus partes, amenaza a los vecinos con barras de hierro y destroza farolas, telefonillos y todo lo que pilla a su paso. La Guardia Civil lo ha detenido en varias ocasiones, pero a las horas vuelve a estar en libertad.

'En boca de todos' muestra las imágenes de sus fechorías y un equipo del programa entrevista a un trabajador de la zona que sufre los grandes problemas de convivencia de este hombre tan violento.

Sosteniendo una barra de hierro y amenazando a los vecinos mientras se toca sus partes es lo que hemos podido ver en las imágenes grabadas por los vecinos. Uno de ellos, nos comentaba que la situación es insostenible: "Ha llegado un punto que tienes que salir por otro lado para no encontrártelo porque sabes que te lo puedes encontrar a cualquier hora".

En referencia a la actitud de este hombre violento, Raúl, este vecino, confiesa que depende del momento y de a quién se encuentre: "A los hombres les amenaza con una barra y a las mujeres las intimida y les enseña sus partes".

Por otro lado, Raúl nos comentaba lo que ocurrió en su último encontronazo con este expresidiario: "Me pilló saliendo con el coche y comenzó a decirme que me iba a matar". Además, añadía este vecino, que por mucho que haya intentado hablar con él, "es una persona que se ve que no está bien de la cabeza".