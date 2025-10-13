Una mujer atemoriza a padres y niños en un colegio de Gran Canaria: "Atropelló a un padre con el coche"

Miguel Barroso 13 OCT 2025 - 14:21h.

Hablamos con los padres de un colegio canario que viven con miedo por culpa de una madre

Una madre siembra el caos entre otros padres y los menores en un colegio de Agüime, Gran Canaria. Esta mujer, acumula más de una veintena de denuncias por arremeter y perseguir a los padres de los alumnos, al personal del centro educativo y a los niños del colegio.

Además, en los vídeos que ha recibido 'En boca de todos', se puede ver como esta mujer insulta a los padres, llamándolos pederasta y no desaprovecha la oportunidad cuando se los cruza para amedrentarles e incluso agredirles. Sus propios vecinos tampoco pueden más e incluso la policía la vigila de cerca a diario.

Los padres afectados denuncian las fechorías de esta vecina conflictiva

Varios de los padres han intervenido en el programa en directo porque tienen mucho miedo por sus hijos, uno de ellos Yeray, empezaba afirmando: "Llevamos desde el año pasado sufriendo acoso, insultos, agresiones físicas y psicológicas y es que cada vez va a peor. A mi hijo lo ha amenazado ya e incluso lo ha agredido".

Acoraida, otra de las madres, explicaba lo que esta señora le dice a su hijo al que tuvo que operar por un problema en las piernas: "Mi hijo tiene problemas de crecimiento en las piernas y ella le ha dicho que mejor no hubiese nacido y menos con esas piernas".

En referencia a si esta mujer tiene algún problema mental que le hace actuar de esta manera, Acoraida lo desconoce, pero asegura que por su forma de actuar podría padecer algún trastorno: "Ella se ríe mientras hace todo e incluso atropelló a un padre con el coche".

Por último, según lo que ha podido averiguar la reportera del programa, Tatiana Márquez, al parecer, ella ha cogido esta manía persecutoria tras divorciarse de su marido: "Ella se separó hace un año y cree que todo el pueblo la tiene tomada con ella".