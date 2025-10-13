La novia se pronuncia por primera vez tras la gran reyerta originada por su romance prohibido: "Mis padres me obligaron a poner una denuncia falsa"

Imágenes sobrecogedoras de una salvaje reyerta entre familias en Alicante por un romance prohibido y un embarazo: todos los detalles

Hace unas semanas, 'En boca de todos' se hizo eco de una la brutal pelea entre dos familias con patadas y puñetazos en la localidad de Petrer, Alicante. Las sobrecogedoras imágenes grabadas por un vecino mostraban la virulencia de la salvaje reyerta producida por un romance prohibido entre dos de los integrantes de ambas familias. Al parecer, el embarazo de una menor de unas de las familias con un chico de la otra y su deseo de estar juntos, fue el desencadenante de los problemas.

Todo comenzaba cuando el futuro padre acudía a la plaza y gritaba hacía la vivienda de los familiares de su novia por no aceptarle. Al escuchar sus gritos y sus insultos, los familiares de su novia decidían bajar a la calle y, en ese momento, se producía la pelea.

'EBDT' habla por primera vez con la protagonista: "Mis padres me obligaron a poner una denuncia falsa"

Nuestra compañera, Clara Murillo, ha conseguido localizar a dos de las protagonistas, la novia embarazada y la madre del novio e intervenían para explicar lo que ocurrió el día de la reyerta y la evolución de la situación desde ese momento.

"Los problemas con mis padres comenzaron cuando me dijeron que tenía que poner una denuncia falsa y a mí me parecía mal. Luego ya todo se complicó aún más cuando me quedé embarazada porque no lo aceptaron y mi madre me echó de casa", empezaba relatando la novia embarazada.

Ante estas palabras, Nacho Abad preguntaba a la invitada por la denuncia falsa y pedía que diera más detalles: "Fue a una chica de mi pueblo porque tuvimos un problema y me obligaron a poner una denuncia falsa. Mis padres me hicieron arañarme para hacer un parte médico", respondía la menor embarazada.

Para finalizar, sobre los problemas con sus padres, la novia fugada aclaraba que sus padres no estaban en contra de que se fuera a la casa de su novio a vivir: "Fuimos a la asistente social y firmaron un papel, lo que no querían era que me empadronase en casa de mis suegros, yo llevo ya tres meses aquí".