Los trámites en miDGT que deberías conocer: desde el carné digital de conducir al pago de multas

Cómo saber si tengo una multa de tráfico pendiente

¿Sabías que ya no necesitas llevar tu carné de conducir en la cartera? La Dirección General de Tráfico (DGT) ha transformado la forma en que los ciudadanos pueden gestionar un gran número de trámites al volante gracias a miDGT, su aplicación oficial. Con más de seis millones de descargas, esta herramienta gratuita no solo digitaliza el permiso de conducir, sino que abre la puerta hacia un ecosistema completo de gestiones que permite desde pagar multas hasta consultar los puntos del carné, todo desde la comodidad de tu móvil.

Pero ¿cuáles son los trámites más relevantes que deberías conocer para aprovecharla al máximo? Repasamos las funcionalidades clave que convierten a miDGT en una ventana digital imprescindible para todos los conductores en España.

¿Para qué sirve miDGT?

Carné digital y documentación oficial en tu móvil

miDGT permite portar digitalmente el permiso de conducir, el permiso de circulación, la ITV, e incluso el distintivo ambiental del vehículo, con la misma validez legal que sus versiones físicas. Todo se puede presentar desde el móvil si así lo requieren las autoridades, y pueden verificarse fácilmente mediante códigos QR.

Además, facilita la identificación del conductor ante multas y permite apuntar al conductor habitual del vehículo para que las sanciones se dirijan correctamente.

Gestión de multas

Desde la app, se pueden consultar y pagar multas directamente, así como acceder a recursos como la identificación del conductor, la presentación de alegaciones, la solicitud de devolución, o incluso es posible gestionar notificaciones electrónicas para que nos avisen en caso de cometer infracciones.

Pago y gestión de tasas administrativas

La app permite no solo consultar y pagar tasas, como puede ser el caso de los trámites previos para la concesión de distintos permisos, sino también es posible acceder al historial de pagos del conductor, solicitar devoluciones y descargar justificantes en caso de que fuera necesario.

Trámites del permiso de conducir y gestión de puntos

Puedes realizar muchas gestiones relevantes desde la app: consultar el saldo restante de puntos del carnet, solicitar certificados, acceder a listado de centros en los que poder recuperar puntos, renovación, cursar un duplicado del permiso, autorización internacional, canje de permisos y más.

Informes y estado del conductor

miDGT permite solicitar informes detallados sobre tu historial como conductor: permisos en vigor, infracciones acumuladas, posibles adaptaciones de tu permiso y más.

Acceso seguro mediante Cl@ve o certificado digital

El acceso a miDGT se realiza mediante Cl@ve o certificado digital, aunque también es posible identificarte solo con datos personales si aún no posees esas credenciales.

Un total de más de 45 trámites sin acudir a tráfico

La DGT informa que ya es posible realizar más de 45 trámites sin desplazarse a una oficina, desde el móvil o la sede electrónica. miDGT es mucho más que una app: es tu gestor digital en movilidad. Lleva contigo tus permisos oficiales, facilita pagos y alegaciones, permite la gestión de tasas y documentos, y te conecta con tu historial como conductor. Todo de forma segura, legal y desde el bolsillo