Tensión y cruce de reproches en directo entre Fernando Carrera y Antonio Naranjo

Miguel Barroso 14 OCT 2025 - 13:31h.

El candidato del PSOE de Badalona se enfrenta al periodista en 'En boca de todos'

Rifirrafe en directo entre Carlos Segarra y Nacho Abad: "El término inquiokupa os lo habéis inventado"

La foto del cumpleaños de José Luis Ábalos con la presencia de una gran cantidad de ministros y personalidades del Gobierno junto a Pedro Sánchez ha encendido el debate en el plató de 'En boca de todos'.

La periodista Teresa Gómez recordaba y denunciaba que meses antes del cumpleaños de Ábalos, Begoña Gómez viajó a San Petesburgo para reunirse con Javier Hidalgo de Air Europa en la que estuvo Aldama y que luego negó conocerle.

"Yo no sé si Begoña conocía a Aldama y si lo conocía, qué pasaría, eso no significa nada", respondía Fernando Carrera a Teresa Gómez.

Tras estas palabras de Fernando Carrera (PSOE de Badalona), el periodista Antonio Naranjo estallaba en directo: "Estas cosas que dice no se deben de escuchar en televisión porque simplemente no sé permiten, no se puede hacer propaganda y engañar a la gente".

Después de esta afirmación, Carrera señalaba al periodista de "censurar" la información y aseguraba a Naranjo: "Por eso os gusta Telemadrid". El periodista, lejos de frenar la tensión de la discusión, afirmaba: "Me encanta Telemadrid porque no llevo a propagandistas como vosotros, es así de sencillo. Tú trabajas para el PSOE y aunque te pongan un vídeo de Pedro Sánchez atropellando a una señora, lo vas a defender".

"Antonio, ya, por favor", decía Nacho Abad

En ese momento y al ver las duras acusaciones que se estaban haciendo los colaboradores, Nacho Abad se veía obligado a intentar parar el debate: "Antonio, ya, por favor. Quiero escuchar a Fernando".

Para terminar, el diputado del PSOE de Badalona aprovechaba su turno de palabra para responder al periodista: "Antonio salta y no es porque él no quiera escucharme es que hay mucha gente que ha votado al PSOE y que confía en el PSOE y que me digas que soy un propagandista y que ataques a toda esa gente, manda narices".