Miguel Barroso 09 OCT 2025 - 12:14h.

¿Pueden ser los perros racistas?: descubrimos a la dueña de un animal que se ha convertido en el azote de los okupas en Zaragoza

Imágenes sorprendentes de una mujer que utiliza a su perro para atacar a un okupa: "Daddy cógelo, cógelo y muérdelo"

Compartir







El vídeo de una mujer enfrentándose a un okupa e instando a su perro a atacarlo ha revolucionado las redes sociales. Este animal llamado Daddy y bautizado como el 'desokupa-dog' se ha hecho famoso y 'En boca de todos' ha querido entrevistar en exclusiva a Lourdes, la dueña de este animal, que aprovechaba para explicar si ha adiestrado a su perro para atacar a los okupas o no.

En el clip, la mujer advierte al hombre que no puede permanecer en esa casa y le informa que la policía está en camino. Sin embargo, al no obtener respuesta y ver que el okupa se desplaza por la fachada, la vecina llama a su perro Daddy y lo incita: “Daddy cógelo, cógelo y muérdelo”. El perro se lanza entonces hacia el hombre, quien grita mientras la dueña del animal lo llama para que regrese.

Tras detener al perro, la mujer se muestra orgullosa y lanza una advertencia al okupa: “Para que aprendas a no okupar las viviendas”. Otros vecinos observan la escena con sorpresa, mientras la dueña justifica su actitud alegando que ya había advertido a la policía con anterioridad sobre las okupaciones y que no permitirá que estas viviendas vuelvan a ser okupadas.

PUEDE INTERESARTE Qué potencia eléctrica contratar según tu casa y hábitos: cómo evitar pagar de más cada mes

Localizamos a Lourdes, la dueña de Daddy

Para algunos, este animal se ha convertido todo un símbolo anti la okupación, pero para otros, es una muestra del crecimiento del racismo en nuestra sociedad. José María Fernández, reportero del programa, se desplazaba hasta Zaragoza y Lourdes, la dueña de Daddy, que empezaba explicando: "A mi perro no le gustan los okupas. Tanto él como yo estamos hartos de los okupas".

Así mismo, sobre la presunta agresión de su perro al okupa motivada por los gritos del okupa, Lourdes ha querido dejar muy claro: "Yo solamente incité al perro para que le atacase, pero no le mordió". Además, Lourdes aseguraba que ella no es racista y si admitía: "Soy facha y puede venir todo el mundo de fuera a trabajar, respetar y convivir, pero no para okupar".