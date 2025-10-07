Azuza a su perro contra un okupa y tras atacarle se muestra satisfecha: "Ese ya no vuelve"

Un equipo de 'En boca de todos' vive junto a los vecinos el calvario diario en Las Chumberas, Tenerife: "Esto es un sinvivir"

Compartir







Un video que circula en redes sociales ha generado un amplio debate tras mostrar a una mujer enfrentándose a un okupa en una vivienda abandonada, instando a su perro a atacarlo. Las imágenes, captadas por vecinos, reflejan la tensión y el hartazgo de esta vecina que instiga a su animal para que ataque al okupa.

En el video, la mujer advierte al hombre que no puede permanecer en esa casa y le informa que la policía está en camino. Sin embargo, al no obtener respuesta y ver que el okupa se desplaza por la fachada, la vecina llama a su perro Daddy y lo incita: “Daddy cógelo, cógelo y muérdelo”. El perro se lanza entonces hacia el hombre, quien grita mientras la dueña del animal lo llama para que regrese.

Tras detener al perro, la mujer se muestra orgullosa y lanza una advertencia al okupa: “Para que aprendas a no okupar las viviendas”. Otros vecinos observan la escena con sorpresa, mientras la dueña justifica su actitud alegando que ya había advertido a la policía con anterioridad sobre las okupaciones y que no permitirá que estas viviendas vuelvan a ser okupadas.

Para finalizar, los colaboradores de 'En boca de todos' han debatido en el plató del programa la dudosa actitud de esta mujer y el uso que hace de su perro como arma ante los okupas.