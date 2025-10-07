Danny Garcovich perdió a su hija junto a su marido en los ataques terroristas de Hamás ocurridos el 7 de octubre de 2023

Dos años de los atentados de Hamás del 7 de Octubre: desde entonces Israel ha matado a 67.000 personas en Gaza, la mayoría civiles

Cuando se cumplen dos años desde que Hamás perpetrara la mayor masacre de la historia en territorio de Israel, 'En boca de todos' recuerda con Danny, padre de Dafna, asesinada por Hamás, lo que ocurrió aquel día. Este brutal atentado dejó 1.200 personas asesinadas y 251 secuestradas.

Los terroristas de Hamás aquel 7 de octubre cruzaron el muro que divide la frontera israelí de Gaza. La agencia de inteligencia y seguridad avisó tres horas antes de la presencia del grupo islamista pero para cuando se enteró la policía ya era tarde. Habían conseguido entrar y estaban dispuestos a arrasar todo a su paso.

Durante este atentado contra Israel, Hamás atacó bases militares, las comunidades rurales o kibutz, las menos protegidas y un el festival del música Nova.

Hablamos con Danny, padre de una mujer asesinada ese fatídico 7 de octubre

El familiar de los asesinados comenzaba recordando los minutos antes del atentado por parte de Hamás: "Estábamos hablando por Whatsapp y empezaron a pedir auxilio hasta que se cortó la comunicación".

Sobre la muerte de su hija Dafna y su marido, Danny daba detalles del lugar donde fueron asesinados: "Fueron acribillados dentro del refugio y luego fueron arrastrados. Lo único que pudimos recuperar de ellos fueron sus cenizas, que algunas están en España".

¿Está de acuerdo con la Flotilla?

Aprovechando la conversación con una víctima de los atentados de Hamás, Nacho Abad preguntaba a Danny por su opinión sobre la Flotilla. El invitado explicaba que esta Flotilla se anunciaba como ayuda humanitaria y que esta ayuda humanitaria "era escasa".

Tras comentar esto, Danny confesaba, que lo que no puede aceptar es la mala información que se está produciendo: "Hay organizaciones propalestinas que sin conocer la realidad tratan de organizar manifestaciones o protestas internacionales y en realidad no averiguan qué es lo que ha ocurrido".

Por último, Danny nos asegura que Israel no tiene nada en contra del pueblo palestino sino que el objetivo es Hamás: "No estamos de acuerdo con una organización terrorista que influye en la vida de todos los habitantes de los territorios palestino y Gaza tratando de generar el terror".