Miguel Barroso 15 OCT 2025 - 14:52h.

Lucas, el hermano del futbolista ya no residen allí, pero si lo hace su expareja y su hija y además figura como arrendatario

Un nuevo escándalo en el entorno de Joaquín Sánchez sacude al exjugador del Betis. Tras conocerse hace meses que su cuñado fue acusado de ser okupa, ahora es su propio hermano, Lucas, quien está en el centro de la polémica por okupar una vivienda en Cádiz junto a su familia. Aunque ya no vive allí, su expareja y su nombre sigue figurando como arrendatario.

Marta y Kiko, propietarios de la vivienda tras heredarla de sus padres, decidieron ponerla en alquiler. En 2019, arrendaron la casa a Lucas, hermano de Joaquín Sánchez. Poco después, Lucas inició una relación con una mujer, con quien tuvo una hija. Sin embargo, la pareja terminó separándose, y él abandonó la vivienda. Desde entonces, su expareja y la niña continúan viviendo allí sin pagar el alquiler.

Las amenazas de Lucas, hermano de Joaquín

Las amenazas de Lucas han comenzado cuando los propietarios han decidido anunciar a través de carteles los datos de la inquilina que no paga y esto ha provocado el enfado del hermano de Joaquín: "Mañana te vienes a las 11:00 que te voy a estar esperando. Nos vamos a ver en la plazoleta y me dices mar**** en la cara".

Además, el cabreo del hermano de Joaquín aumenta cuando defiende a su hija, que vive en la casa okupada junto a su madre: "A mi hija no la molestas tú porque no me sale a mí de la p****, y si la molestas ya sabes lo que hay porque nos vamos a partir la cara los dos".

La expareja de Lucas se ha declarado vulnerable, pero, sin embargo, en redes sociales muestra comidas en buenos restaurantes, coche nuevo y eso que debe en total casi 7.000 euros.

Marta, propietaria del piso, denunciaba esta cuestión: "Se ha declarado vulnerable y no lo es, ya hemos hecho un escrito al Ayuntamiento pidiendo que se revise bien y que estén seguros. Yo creo que esta señora con un coche en la puerta, viajes a Disney, y comidas en buenos restaurantes, no me parece vulnerable".