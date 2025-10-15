Miguel Barroso 15 OCT 2025 - 14:15h.

Unos mil vecinos rodearon el edificio del Ayuntamiento y arrojaron contenedores y piedras en Cangas de Morrazo, Pontevedra

Nueva tasa de basuras: guía completa sobre los cambios y cobros a tener en cuenta

Compartir







La dimensión de la protesta vecinal contra la subida de la tasa de basuras en Cangas de Morrazo, entre un 85% y 300% en la tasa, provocó momentos muy tensos entre los políticos del Ayuntamiento y los vecinos de la localidad. Los disturbios fueron tan violentos, que la alcaldesa y los miembros del Ayuntamiento, tuvieron que salir escoltados por la Policía Local y la Guardia Civil.

Más de mil personas se concentraron durante la tarde en la puertas del Ayuntamiento y tiraron piedras, vaciaron contenedores mientras gritaban: "¡Manos arriba, esto es un atraco!".

La Policía Local tuvo que actuar formando un cordón con media docena de agentes en la puerta para impedir el paso. Se vivieron momentos de tensión, con forcejeos entre unos y otros, ya que los manifestantes querían subir al salón de plenos.

La alcaldesa habla en directo con 'En boca de todos'

Araceli Gestido, la edil de Cangas de Morrazo, se acercaba a las cámaras del programa para intentar transmitir calma tras los disturbios: "Intentaron agredirme, pero no lo consiguieron".

Por otro lado, también aseguraba, que hay que hablar con los vecinos porque se ha generado alarma social innecesaria: "Hay que dejarse de demagogias, a todos los vecinos que les he explicado cómo se calcula la tasa, lo han entendido y se dan cuenta que no es abusiva".

Sobre los datos publicados, la alcaldesa afirmaba, que se han manipulado porque se han cogido los tramos más bajos para compararlos con los tramos de subidas más altas: "Eso no está bien hecho", apuntaba.