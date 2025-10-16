Los dos hermanos tuvieron una discusión y el mayor apuñaló al pequeño sin miramientos

En Abenójar, Ciudad Real, un hermano ha apuñalado a su propio hermano hasta la muerte y después de cometer el crimen se montó en su coche y se fue a tomar algo a una cafetería como si nada hubiese ocurrido.

Al parecer, era habitual que los hermanos discutiesen, pero nadie se preocupó por su última bronca hasta que la propia madre de ambos se encontró a su hijo apuñalado en la cocina. Nadie sospechaba del hermano mayor hasta que poco después fue detenido en la cafetería de un hotel cercano.

Tras lo ocurrido, 'En boca de todos' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos y ha hablado en directo con Emel, amiga del fallecido, que visiblemente afectada por el crimen, explica todo lo ocurrido entre los dos hermanos.

''Casi siempre discutían porque eran muy diferentes'', explica Emel, y continúa contando que Javi, la víctima, pasó por una mala época: ''Un bache muy duro, ha pasado por un bache muy duro y salió de ese bache, o sea, ha salido de todo. Y de repente, cuando ya había visto la luz, ya iba a trabajar...''.

Emel revela que ambos hermanos estuvieron en tratamiento psiquiátrico hace tiempo atrás pero explica que la víctima consiguió salir hacia adelante, aunque cuenta que siempre discutían por sus diferencias e indica que ''no se soportaban'': ''Discutían por el orden en la casa, discutían por el dinero'', cuenta, y prosigue: ''Javi era más tranquilo, el otro más alterado, no se caían bien''.

''Había perdido a su padre y empezó a juntarse con gente que no tenía que juntarse. Se había juntado con gente mala y ya había perdido el camino. Perdió el camino, pero después su madre, la verdad, su madre luchó muchísimo por él. Su madre le ayudó muchísimo, le sacó de todo. Yo no sé, no me imagino cómo tiene que estar'', explica Emel.

''No me lo creo. Es que tenía 30 años, es que tenía mucha vida por delante y no ha muerto ni por drogas, es que le han asesinado. Es que no me lo creo'', rompe a llorar, y cuenta cómo se enteró de lo ocurrido: ''Me lo dijo una amiga, dije, anda, no, no creo, no me lo creí. Yo no me lo creí. Llamé a su hermana y me dijo que sí. Vine aquí a la puerta porque no me lo creía''.