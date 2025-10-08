El dandi más ¿machista?: Rodrigo Salas critica los cuerpos no delgados y piensa que las mujeres salen de noche para ligar

Los vídeos de Rodrigo Salas sobre las mujeres han generado una gran revolución en las redes sociales. Critica los cuerpos no delgados de las mujeres y piensa que éstas cuando salen por la noche es con el único objetivo de ligar. 'En boca de todos' conecta con el influencer y tras explicar sus planteamientos, Sarah Santaolalla, Sonia Ferrer y Patricia Cerezo respondían a Rodrigo Salas.

El creador de contenido se muestra en sus vídeos como un gurú de la conquista mientras realiza comentarios gordófobos y machistas: "Si tu novia se ha puesto gorda tienes que decírselo". Además, solo entiende la fiesta como una forma de ligar, nunca como una manera de buscar diversión: "Las discotecas solo están hechas para personas solteras", apuntaba.

Rodrigo Salas entraba en directo en el programa y comenzaba aclarando sus palabras: "Yo amo a las mujeres, pero tengo mis preferencias y precisamente por eso tengo una lucha con el feminismo que ha destruido a la mujer, ha destruido a la familia y ha destruído a occidente". Acto seguido, sobre su vídeo en redes, señala que está sacado de contexto: "Lo que expongo es que cuando ves que tu pareja decae, lo bonito es coger y preguntar e intentar animar a tu pareja para que suba de nivel".

Las colaboradoras de 'En boca de todos' responden al influencer

Sonia Ferrer intervenía después de las explicaciones de Rodrigo y confesaba, que esas no han sido sus declaraciones y que le gustaría que se defendiese con argumentos: "Tú no te has preocupado por la salud de tu pareja, tú has dicho que si coge un poco de peso hay que decírselo como si tu pareja no fuera consciente. Tampoco has dicho que haya mujeres a las que no se pueda mirar, sino que has reflejado que las mujeres que dicen que un piropo es una agresión sexual, normalmente no se las puede mirar a la cara. Como las mujeres que salen de fiesta solo para ligar".

"Yo no he dicho que no siento atracción por mujeres que salen de fiesta, igual que tú te puedes no sentir atraída por mujeres como yo, y eso no te convierte a una mujer odia a los hombres, sino te convierte en una mujer que no le gusta los hombres como yo", explicaba Rodrigo Salas.

"A veces damos voz a cada friki", afirmaba Santaolalla

Por último, Sarah Santaolalla tomaba la palabra y muy cabreada arremetía contra Rodrigo Salas: "A veces damos voz a cada friki. El discurso que ha tenido este señor es machista y va en contra de las mujeres. Nosotras podemos pensar muchas cosas de hombres como tú y no las decimos por educación".

Tras comentar esto, la analista política le daba una recomendación: "Tienes que pisar la calle y te des cuenta que todas las mujeres pueden pesar lo que quieran, vestirse y hacer lo que les dé la gana. En esta sociedad lo que sobran son machistas como tú".