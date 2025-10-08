Una vecina que vive frente al edificio derrumbado en Madrid: "Fue como un terremoto"

Cuatro fallecidos y tres heridos por el colapso parcial del forjado interior de un edificio en obras en el centro de Madrid

Una testigo del derrumbe en Madrid: "Un volcán de polvo y un estruendo terrible"

El forjado de un edificio en obras en el centro de Madrid colapsó y se desplomó desde la sexta planta como si fuera una ficha de dominó creando una gran nube de polvo. Este derrumbe ha dejado un total de cuatro fallecidos y tres heridos por el colapso parcial de este bloque en obras que se estaba rehabilitando para convertirlo en un hotel.

Un equipo de 'En boca de todos' se ha desplazado hasta la zona del derrumbe y desde la vivienda de Pamela, hemos podido ver en directo, el estado en el que se encuentra el edificio tras haberse desplomado. Esta vecina nos ha relatado cómo se sintió el derrumbe del edificio: "Fue como un terremoto durante unos cinco segundos", apuntaba.

Pamela también explicaba que ha sido consciente de cómo ha sido la búsqueda de los desaparecidos durante toda la jornada: "A partir de las seis de la tarde pudieron entrar dentro del edificio y de madrugada se les veía con linternas como seguían buscando entre los escombros".

¿Una obra problemática?

Tras estas palabras, Nacho Abad preguntaba a esta vecina desde cuándo estaba este edificio en obras, y Pamela señalaba: "Arrancó hace un año, tiraron la fachada y ahora se veía solo el forjado". Así mismo, Pamela comentaba, que anteriormente tuvieron problemas con las obras y llamaron a la policía: "Hacían ruidos fuera de horario y no podíamos dormir".

Para finalizar, Patricia Cerezo facilitaba más datos sobre quién gestiona este inmueble y a quién pertenece: "En el año 2023 lo compró un fondo saudí y en febrero fue cuando empezaron las obras de rehabilitación para convertirlo en un hotel de cuatro estrellas".