Al menos diez heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Madrid: "Oímos un temblor"

Isabel Sanz 07 OCT 2025 - 14:26h.

Al menos diez heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe parcial de un edificio en Madrid

Una testigo del derrumbe en Madrid: "un volcán de polvo y un estruendo terrible"

Diez personas han resultado heridas y cuatro desaparecidas este lunes en el derrumbe parcial de un edificio en obras de seis plantas de la calle de las Hileras, en la zona de Ópera, en el centro de la capital, en el que están trabajando ahora mismo un total de 16 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid que buscan a cuatro desaparecidos , han informado desde Emergencias Madrid. El forjado de varias plantas se habría caído.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha llamado a ser "prudentes" con el derrumbe del número 6 de la calle Hileras, en Ópera, "una catástrofe" en "el tajo". "En estos momentos hay alrededor de cuatro personas que están desaparecidas y toda la labor de los servicios de emergencia y de seguridad, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Policía Nacional, están volcados en asegurar esta zona y, por supuesto, en encontrar a esas personas que todavía se encuentran desaparecidas", ha manifestado desde la zona.

Así lo han confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, en declaraciones a los medios en el lugar. Se ha derrumbado "el forjado" de este edificio que estaba en rehabilitación.

Sanz ha detallado que son cuatro desaparecidos y tres los heridos, "dos de levedad que no han requerido traslado" y uno "en estado menos grave que ha sido trasladado con una fractura de miembro inferior". De los tres atendidos por Samur-PC, una psicóloga de este servicio ha asistido a los dos contusionados leves por el shock tras el derrumbe.

Cuatro desaparecidos, tres hombres y una mujer

"El dato de cuatro personas desaparecidas, tres varones y una mujer, en principio es la información que tenemos fundamentalmente a través de la propia empresa de obras que es la que ha trasladado que echaban de menos precisamente a estas personas", ha indicado la vicealcaldesa. Así, se trabaja para asegurar la zona para la búsqueda de los desaparecidos.

Emergencias Madrid ha detallado igualmente que los edificios situados a los lados del siniestrado, en rehabilitación, sí están habitados, por lo que bomberos y policías han desalojado a los vecinos.

Los mismos servicios de emergencia han informado de que el inmueble siniestrado tiene seis alturas y la fachada se mantiene. Los escombros de la zona dañada han caído hacia el interior. Bomberos evalúa la estructura del edificio para trabajar con seguridad.

Un hombre que trabaja en esta obra pero que en ese momento se encontraba fuera del edificio ha apuntado, en declaraciones, que de pronto han visto "una nube de polvo y "no se veía nada". El trabajador, que se dedica al bombeo de hormigón, era el primer día que estaba en esta obra.

Según ha relatado, el derrumbe es en la parte interior del edificio. "La fachada está intacta", ha subrayado el trabajador, que ha aclarado que todos sus compañeros se encuentran en buen estado.

"Un estruendo y fuerte cantidad de polvo"

En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión ya que algunos de ellos al ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas. Escucharon un fuerte temblor hace alrededor de una hora.

Dos trabajadoras del Museo del Pan Gallego, muy cerca del lugar del derrumbe, han explicado que se ha escuchado un fuerte ruido, "como una bomba", e inmediatamente han notado "una gran cantidad de polvo" que salía del edificio número 4 de la calle Hileras.

Según han explicado Boyana y Aurora, inmediatamente han salido a la calle y han visto como algunos de los obreros salían del inmueble afectado, algunos de ellos clientes de su panadería, "llenos por completo de polvo".

Hemos oído como una bomba y luego gran cantidad de polvo cuatro.com

Inmediatamente han llegado los servicios de emergencias y la calle "se ha llenado de ambulancias y de Policía". La zona ha sido acordonada por completo entre la plaza Mayor y Ópera, con todos los locales cerrados al público, aunque ellas se encuentran en el interior.

Ambas han apuntado que se trata de un edificio en obras que estaba siendo reformado desde hace meses para construir un hotel y que cuenta con una grúa "de unos siete metros" en la parte alta del inmueble. "Era un edificio de oficinas, más modernos de los que suele haber en esta zona y llevaba meses en obras, antes del verano. Estaba vacío, aunque en la parte baja hay una peluquería", han explicado.

Noticias Cuatro ha podido confirmar que hay drones y perros buscando ya a los desaparecidos en la zona.

Emergencias Madrid destaca que hay "obreros que echan en falta a algunos compañeros. Se trabaja en estos momentos para saber si estaban dentro o fuera del edificio". El delegado de Gobierno ha confirmado que en estos momentos se baraja la cifra de alrededor de los 10 heridos, mayoritariamente leves, por lo que sabemos, pero también algún herido más grave, con algunas fracturas".

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar a los desaparecidos por el derrumbe de varios forjados del edificio. De momento se ha atendido a tres obreros.

Un fallo estructural, posible causa del colapso

Las autoridades no han confirmado las causas del colapso pero las primeras hipótesis apuntan a un fallo estructural durante las obras de rehabilitación del edificio. Al menos seis plantas se habrían desplomado. Vecinos de la zona han asegurado que se trataba de un bloque de viviendas abandonado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha personado en la zona. En el lugar, los vecinos han trasladado su confusión ya que algunos de ellos han tenido que ser desalojados hasta asegurar la zona y no pueden acceder a sus viviendas. En declaraciones a Europa Press han indicado que escucharon un fuerte temblor hace alrededor de una hora. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha señalado en X que se está pendiente del derrumbe parcial de varios forjados en el edificio en obras de la calle Hileras.

En concreto, Samur Protección Civil ha atendido a tres obreros, de los que uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital con una fractura en la pierna. Los otros dos presentan contusiones leves.

Los servicios de Emergencias han informado de que se han derrumbado parcialmente unos forjados de un edificio en obras en la calle Hileras. En estos momentos, hay desplegado un dispositivo de Samur-Protección Civil. Por su parte, 11 dotaciones de Bomberos de Madrid están trabajando en asegurar la zona y están buscando a desaparecidos.

Al lugar de los hechos se han trasladado unidades de Emergencias, Policía Nacional (UIP) y doce dotaciones de Bomberos y SAMUR. Los agentes habrían pedido a los trabajadores de los establecimientos cercanos que echen el cierre y permanezcan dentro de los locales debido a la elevada polvareda que ha ocasionado el desplome. La Policía Municipal investiga el siniestro, ocurrido pasado el mediodía, como accidente laboral y se ha hecho cargo de las pesquisas.

El edificio derrumbado en Madrid estaba en rehabilitación para convertirse en un hotel

Según la información disponible en el portal de consulta de licencias y expedientes urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de febrero se autorizó la implantación de la actividad de hospedaje en el edificio, sito en el número 4 de la calle Hileras, y que anteriormente albergaba oficinas.

La empresa que ejecuta el proyecto se hace eco del mismo en su propia página web, donde detalla que se prevé instalar en el inmueble un hotel de cuatro estrellas, una vez concluidas las labores de "rehabilitación integral y consolidación estructural" y "reestructuración y rehabilitación de garajes".

Asimismo, en el portal del Ayuntamiento consta que, el pasado mes de junio, se tramitó una declaración responsable de actividad para la instalación de una grúa-torre en el interior del edificio.

En la información disponible en el Catastro figura 1965 como año de construcción del edificio, que cuenta con seis plantas y un sótano, con un total de 6.745 metros cuadrados.