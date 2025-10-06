¿Qué es el duelo migratorio y cómo evitarlo en los más pequeños?

Alejandro abandonó Colombia para instalarse en España y Thais hace tan solo un mes llegó desde República Dominicana.

Ambos se intentan adaptar tras dejar atrás familia, amigos y costumbres

Si dejar atrás su país es duro, integrarse en un entorno nuevo lo complica un poco más. En el instituto de la Seu d'Urgell ofrecen talleres de acogida para los menores migrantes que llegan a mitad de curso. Hemos estado con ellos. Lorelei Esteban y Marta Alcázar, de Noticias Cuatro, investigan en esta realidad a veces oculta por el drama del día a día.

Lo tratan e intentan que el duelo migratorio no haga mella en los jóvenes y su futuro en el Instituto Joan Bruneu de la Seu d’Urgell. Allí está Alejandro, que con 12 años reconoce que adaptarse a un nuevo país, "al principio cuesta un poco porque no tenemos amigos no entendemos el idioma las costumbres".

Alejandro abandonó Colombia para instalarse en España y Thais hace tan solo un mes llegó desde República Dominicana. A sus 11 años lo que más echa de menos de su tierra "es la comida, mi abuela y mis amigos".

Todos tienen algo en común: dejaron una casa, dejaron amigos, familiares y tradiciones. No es solo nostalgia. Es crecer entre dos mundos, algo que se llama duelo migratorio.

María Miró Torà, psicóloga del CAP Seu d’Urgell es consciente del miedo, la tristeza, la incertidumbre y la nostalgia de todos estos críos que intentan gestionar a través de talleres.

Vanessa Álvarez, educadora social, explica que su trabajo es "fomentar que puedan adaptarse y ver la parte positiva de todo este proceso que no han elegido ellos".