Alerta en las aulas: uno de cada cinco universitarios ha pensado en suicidarse

El 5,8% de universitarios españoles ha intentado suicidarse al menos una vez, según un reciente estudio

Álvaro García del Castillo, vicedecano de Gestión de Estudios de Psicología y Director del Grupo de investigación PREVENGO: "El paso a la universidad genera presión"

La investigación Suicidal Behavior in University Students in Spain: A Network Analysis, realizada por un equipo de la Universidad Miguel Hernández de Elche con una muestra de 1.048 estudiantes de distintas universidades españolas da escalofríos.

Los datos son fríos, pero asustan. Uno de cada cinco universitarios españoles ha pensado en suicidarse. Hablamos de jóvenes de 20 años de media. Nada menos que el 21% ha pensado en suicidarse, un 26,3% deseó no despertar, un 15% contempló métodos concretos para suicidarse y el 5,8% lo intentó al menos una vez. Además, el 18% reconoce haberse autolesionado. La depresión, la tristeza y la ansiedad suelen estar detrás de estas conductas.

"El cambio del colegio a la universidad es importante"

Álvaro García del Castillo, vicedecano de Gestión de Estudios de Psicología y Director del Grupo de investigación PREVENGO analiza para Noticias Cuatro esta realidad. "El cambio del colegio o el instituto a la universidad es un cambio importante, a vece es el propio estudiante el que se carga de más cosas que debería. Unas veces por presión o expectativas propias o familiares que les da un extra de presión y que si no se sabe manejar les puede dar un extra de problemas".

La universidad de Granada ha evitado 29 intentos de suicidio

Las universidades son conscientes de este problema de salud mental y algunas ya están implantando planes para evitarlo. La Universidad de Granada, que acoge cada curso a más de 60.000 alumnos, logró el curso pasado evitar 29 intentos de suicidio. Ana Martín ha profundizado en ello para Noticias Cuatro. El objetivo son cero suicidios en su comunidad.

Patrocinio Ariza, directora secretariado Salud y Bienestar de la Universidad de Granada (UGR), reconoce que este programa ha sido un pilar fundamental dentro de la UGR, y sigue siendo un objetivo mejorar la salud del estudiantado y del resto de la comunidad universitaria.

La figura del centinela

Un programa que arrancaba con la figura del centinela: ¿quiénes son ellos? Pues profesores formados específicamente para detectar cualquier problema en el alumnado. Se ha reconvertido esta figura en agentes promotores de la salud mental.

"Son el filtro y los que conocen todo el sistema para indicar qué teléfono o a qué recursos tiene que dirigirse el estudiantado y el resto de compañeros, señala Ariza .

Ahora quieren orientarles. ofrecer charlar y talleres y estar cerca de ellos.

Pablo González, profesor Departamento de Psiquiatría de la UGR, que "los alumnos se relacionen y fomentar eso desde la salud mental"

Uno de los puntos más importantes es que tienen a su disposición un equipo de psicólogos totalmente gratis. Como señala Juan Manuel Guiote, psicólogo de la UGR, "todo el mundo tiene acceso y es una forma de acceder a este recurso y que no haya ningún tipo de discriminación".

Solo el año pasado hicieron 29 intervenciones de urgencia, afortunadamente todas acabaron bien. El programa funciona.