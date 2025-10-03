Psicodélicos contra la depresión, la terapia que le salvó la vida a Conchi: "Me iba a quitar de en medio"
Conchi se veía incapaz de salir de ese agujero negro
Conchi tuvo depresión durante 20 años con depresión y ahora forma parte de un ensayo relacionado con las terapias asistidas con psicodélicos. “Yo nunca salí de ahí, al final ya yo ya no podía casi caminar, no podía hablar, hablaba con monosílabos”, confiesa. Una depresión tan profunda que ningún fármaco daba resultado.
“Que yo tenía tanto dolor y tanto sufrimiento”, reconoce. Y no es la única, el 40% de las personas con depresión no responde a los tratamientos. “Cuando ya no lloras, ya no hay nada que hacer. Ya dices, 'no, este sufrimiento tiene que acabar cuanto antes'”, afirma.
“Yo ya tenía preparado que me iba a quitar del medio”, afirma Conchi
Conchi se veía incapaz de salir de ese agujero negro: “Yo ya ten�ía preparado con me iba a quitar del medio”. Fue cuando su psiquiatra de la seguridad social le habló de un ensayo en fase tres, una terapia asistida con psicodélicos. “Algo que ya ha demostrado eficacia y suficiente seguridad en el tratamiento tanto de trastornos depresivos como de trastornos depresivos resistentes”, recalca Rosa Dueñas, psiquiatra del Hospital de San Joan de Deu.
Como el de Conchi le ha cambiado la vida. “A mí me hicieron otra persona”, señala ella. "Sin efectos secundarios que no he vuelto a tomar ni una sola pastilla de nada y llevo ya un año", resalta. Y ha sido eficaz en una sola dosis. El efecto ha sido rápido y duradero con una remisión completa casi en el 90% de los pacientes.
Hay varios países europeos que ya han aprobado este tratamiento con psicodélicos para tratar la depresión. Los expertos piden que España no se quede atrás para poder ayudar a más personas como Conchi.