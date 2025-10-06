Las bajas por salud mental se disparan: el problema silencioso que lideran menores de 30

Cristina Montalvo 06 OCT 2025 - 18:42h.

Los diagnósticos relacionados con la salud mental son el principal motivo de baja en los menores de 30 años.

Los días de trabajo perdidos por bajas relacionadas con problemas de salud mental casi se han doblado.

Las dolencias relacionadas con la salud mental están detrás de buena parte del incremento de las bajas laborales en nuestro país. Cristina Montalvo analiza este realidad en Noticias Cuatro.

Estas patologías son las que más han crecido en los últimos años. Los días de trabajo perdidos por bajas relacionadas con problemas de salud mental casi se han doblado. Han crecido un 88% y son ya el segundo motivo de baja laboral, desplazando a los de traumatología y por detrás solo de las algias, de los dolores localizados. La mitad de las jornadas que no se realizan por incapacidad temporal es por uno de estos dos motivos.

Y es especialmente significativo en un grupo concreto de trabajadores, el de los jóvenes. Los diagnósticos relacionados con la salud mental son el principal motivo de baja en los menores de 30 años sobre todo en las mujeres. Entre las trabajadoras de esa edad, una de cada tres jornadas laborales no realizadas por ellas se explican por estos trastornos.

Los autores del informe, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la mutua Umivale, destacan que tanto las algias como la salud mental son las dolencias más dificilmente objetivables, y son también las más complicadas para diagnosticar pronto, para tratar y controlar. Y aseguran que son las que explican el gran aumento del absentismo.

¿Por qué? Porque donde más están creciendo los procesos de larga duración, los que duran más de un año, es en la salud mental se han más que duplicado y también estas dolencias porque registran las tasas más altas de repetidores, es decir, que los que tienen más de un proceso de baja laboral en 12 meses.

Hay que recordar que España tiene una de las mayores tasas de absentismo de la UE. No se trabajan el 5,6% de las jornadas.