Inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid, sobre sus caseros: "Sé que tiene cáncer y me la pela"

La inquiokupa de lujo vuelve a protagonizar un encontronazo, esta vez con la alcaldesa de Torrelodones, en Madrid, en directo en ‘En boca de todos’. Esta inquilina es hija de dos actores muy conocidos, estuvo casada con un jugador del Real Madrid y tiene tres nóminas. Sus caseros denuncian que les debe 32.000 euros desde hace tres años.

En este nuevo episodio, según cuenta Mabel, la inquiokupa, tras una manifestación celebrada en la localidad en contra de la okupación, diez encapuchados intentaron entrar en su casa, pero se equivocaron de puerta y atemorizaron a un vecino de la okupa.

“El Partido Popular de Torrelodones ha convocado una manifestación contra la okupación y va a seguir convocándolas mientras se den estas situaciones”, explicaba la alcaldesa de la localidad, Almudena Negro.

Durante este encontronazo en directo, Mabel ha llamado “hija de ****” y otros insultos a la alcaldesa y la ha acusado de mandar a diez personas a atacar la vivienda que está okupando. “Es una mentirosa. ¡Cállese usted!”, increpaba la inquiokupa.

“Va a ir a la Guardia Civil”

Por su parte, Nacho Abad le ha pedido a Mabel que se disculpe con la alcaldesa por insultarla, pero ella se ha negado: “No. ¿Cómo le voy a pedir perdón si es una mala persona?”, recalcaba. Ante esa respuesta, Almudena Negro ha afirmado que va a denunciar a Mabel en la Guardia Civil.

En ese momento, la inquiokupa abandonaba la conexión enfadada. A pesar de eso, el reportero del programa ha conseguido convencerla para subir al piso okupado y revisar las facturas y justificantes de pago para comprobar si está al corriente de las rentas, como afirma Mabel. En el interior de la vivienda han descubierto que la inquilina debe dinero porque no paga la renta al completo.