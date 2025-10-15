Patricia López, quien comparte abogado con Ábalos, revela cómo se han comportado en su cita en el Supremo tras conocerse la intención de cambiar de defensa

Javier Chicote explica las consecuencias de la ruptura de Ábalos con su abogado: "No es buena estrategia cabrear a un juez del Supremo"

Leopoldo Puente, juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha rechazado el ingreso a prisión provisional del exministro de Transportes, quien a su vez se ha acogido a su derecho a no declarar alegando su indefensión tras sus desavenencias con su abogado José Aníbal Álvarez.

En 'Todo es mentira' reciben a la periodista de investigación Patricia López, quien casualmente es también cliente del letrado de José Luis Ábalos. La entrevistada revela en el programa cómo se han comportado el uno con el otro durante su cita en el Supremo.

La relación de Ábalos y su abogado en su cita en el Tribunal Supremo

Aníbal, tal y como nombre la periodista al abogado pues "Josés hay muchos", se ha encontrado con un principal problema en su relación con el exministro de Transportes: "Ábalos ha querido ser el abogado". "No le ha contado ni la mitad, se lo ha ido encontrando sobre la marcha y de repente con lo que se ha visto la semana pasada cuando publica 'El Confidencial' y por unas reuniones que ha habido en su despacho es que quien marca la estrategia es Koldo", señala Patricia López.

Esto ha hecho que durante la mañana del 15 de octubre, momento en el que se ha producido la cita del exministro de Transportes con el Tribunal Supremo, José Luis Ábalos llegara antes que su abogado, quien aterrizaba unos minutos después. Muchos piensan que la ruptura de su relación es una estrategia pero la realidad es que "se llevan tan mal" como se informa, según asegura la periodista. "Ha habido 'Hola' y 'Hola' y no se han hablado absolutamente nada más", señala Patricia López.

De hecho, un ejemplo de esta difícil relación es cuando Ábalos empieza a declarar apuntando que estaría cometiendo fraude de ley si se fuera a la Audiencia Nacional si siguiese las recomendaciones de su abogado. La reacción del juez ha sido cortante pues le ha dicho que "siempre ha tenido una buena defensa y que eso no es el Congreso".