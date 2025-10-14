En 'TEM' comentan la entrevista a Pedro Sánchez en la 'SER', donde ha hablado sobre el último informe de la UCO: Risto Mejide desmonta su versión

Pocas horas después de volver de la cumbre de Egipto, donde se ha celebrado el acuerdo de paz entre Israel y Gaza y en la que se ha protagonizado un estudiado saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España daba una entrevista la mañana del 14 de octubre en la 'Cadena SER'.

Sus declaraciones han sido comentadas por el equipo de 'Todo es mentira'. Sin embargo, la parte en la que habla del último informe de la UCO del caso Koldo y la posible financiación ilegal del PSOE ha hecho saltar a Risto Mejide, quien ha desmontado con un argumento la afirmación de Pedro Sánchez.

El contundente argumento de Risto Mejide desmonta la afirmación de Pedro Sánchez

Cuando Àngels Barceló pregunta a Pedro Sánchez si él puede garantizar que no ha habido financiación ilegal del Partido Socialista, el Presidente responde: "Yo animo a los oyentes a leer el informe de la Guardia Civil. Es que en el informe de la Guardia Civil dice claramente que no hay indicios de financiación irregular".

Estas declaraciones han hecho reaccionar a Risto Mejide: "Fijaos lo que ha dicho, eh. 'El informe de la UCO dice claramente que no hay indicios de financiación irregular', es mentira. El informe de la UCO no dice claramente que no hay indicios de financiación irregular".

Para desmentirlo, utiliza un argumento contundente: "El informe de la UCO no dice que haya indicios de financiación irregular, lo cual no excluye que la haya. Es diferente decir 'Este informe dice que no hay algo', que decir 'Este informe no dice si hay algo o no'". Por si no queda claro, Risto Mejide pone un ejemplo: "En mi DNI no pone que yo sea idiota, lo cual no lo excluye. Esa es la diferencia".