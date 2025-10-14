Iñaki Anasagasti aprovecha el debate sobre el rechazo del Supremo al cambio de abogado de Ábalos para lanzar una pulla a Margallo

Javier Chicote explica las consecuencias de la ruptura de Ábalos con su abogado: "No es buena estrategia cabrear a un juez del Supremo"

Después de que Javier Chicote comentase el día previo en 'Todo es mentira' sobre las consecuencias que podría tener que José Luis Ábalos haya roto la relación con su abogado tres días antes de declarar, el programa informa el rechazo del Tribunal Supremo al apreciar fraude de ley.

Tal y como señala José Manuel García-Margallo, con el caso del exministro de Transportes la sociedad ha aprendido sobre Derecho Penal y, ahora, sobre Derecho Civil: "El fraude de ley lo vimos en el aforamiento exprés del Secretario General de Extremadura, que no sirvió para nada, y ahora en camino se está discutiendo es si Ábalos renuncia a su acta de diputado, lo cual alargaría el proceso pero también sería un fraude de ley". Sin contar el tercer fraude de ley, que es "cambiar de abogado".

El exdiputado del Parlamento Europeo asegura no tener ni idea de cómo acabará esto, pero confiesa que le encantaría ver a la abogada de Koldo García y, de hecho, le señala a Risto Mejide que si lo consigue, se consagraría más de lo que ya está. Es en este momento que Iñaki Anasagasti aprovecha para lanzar una pulla al colaborador, preguntándole antes de ello al presentar: "¿Tú sabes que Margallo es un gran monárquico? Hablando de aforamiento exprés, el de Juan Carlos también fue un aforamiento exprés. Simplemente lo dejo ahí".

La respuesta de Margallo a la pulla de Anasagasti

Al escuchar el 'zasca' de Anasagasti, Risto Mejide reacciona: "No son ni las cuatro de la tarde y ya estamos ahí". "No sé si piensas en euskera y en la traducción al español me he perdido porque lo que tiene es impunidad por la Constitución. No hubo ningún aforamiento exprés", señala García-Margallo.

Sin embargo, el exportavoz del Partido Nacionalista Vasco insiste: "Abdicó y en el mes tuvo su aforamiento inmediatamente, gestionado por Rajoy y Rubalcaba, y tú lo sabes".

"Pero ese aforamiento no se ha utilizado jamás porque jamás ha abierto una causa judicial. Lo que se habló es de que los casos que habían ocurrido mientras era rey tenía impunidad y que los otros habían prescrito. Por lo tanto, no se argumentó el aforamiento porque no hubo causa judicial abierta. Yo no sé si eso te lo han comunicado o no", explica el colaborador.