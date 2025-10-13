El presentador bromea con el tamaño de la maleta de Pedro Sánchez para irse a Egipto al abandonar el Palacio Real el 12-O para preparar su viaje

Este lunes, 13 de octubre, numerosos líderes árabes, asiáticos, islámicos y europeos se reúnen en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para celebrar una cumbre sobre el acuerdo de paz en Gaza, el cual estará presidido por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y el mandatario del país anfitrión Abdelfatah al Sisi.

A este encuentro también acude Pedro Sánchez, quien se encuentra nuevamente en una polémica al abandonar el Palacio Real el día de la Hispanidad sin hacer el tradicional corrillo con los periodistas acreditados con la justificación de tener que preparar el viaje a la mencionada cumbre. El presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, no ha dudado en ironizar sobre el tema con sus colaboradores.

"¿Qué había tan importante en la maleta del Presidente?"

Cuando el senador del PSOE, Juan Lobato, reacciona a las imágenes de la liberación de los rehenes y presos en Gaza afirmando que "es un día muy feliz" pues por fin se ven hechos y no palabras del acuerdo de paz. Sin embargo, le parece muy importante que se mantenga en el tiempo ese consenso, motivo por el que "van hoy 30 dirigentes a dar fe a nivel global de la importancia de este hito histórico y a reforzar que ese punto de equilibrio al que se ha llegado se pueda mantener y se consolide".

Es en este momento cuando Risto Mejide le pregunta irónicamente sobre una duda que le surge desde el día de la Hispanidad: "Oye, ¿tú sabes qué había tan importante en la maleta del Presidente que tuviera que irse ayer para no estar en el 12 de octubre, hacerse las maletas para irse de madrugada a Egipto?". Ante la respuesta negativa de Lobato, el presentador responde con una sonrisa: "¿No te lo ha contado?". "Es un hito muy importante y entiendo que tiene que estar concentrado", le señala el senador socialista. "¿Qué es, un partido de fútbol esto?", cuestiona Risto Mejide.

Más tarde, mientras el presentador informaba que el programa estará pendiente de los detalles tanto de la liberación de los rehenes, como de la cumbre, un colaborador le pregunta si Pedro Sánchez ha llegado ya a Egipto: "Llámale tú que tienes su teléfono, es que me haces unas preguntas a mí...".

Segundos después, Risto Mejide comenta bromeando las imágenes de su llegada: "Ahí está. Ni Lady Gaga lleva esa maleta, yo quiero una maleta así para desplazarme por España".