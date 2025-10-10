Lara Guerra 10 OCT 2025 - 17:55h.

Javier Nart conecta con 'TEM' para hablar del premio Nobel de la Paz y del conflicto de Israel y Hamás

Pilar Rahola, sobre el acuerdo de paz entre Israel y Hamás: "España quedará fuera porque Sánchez ha jugado con ello de una manera electoral"

Compartir







Javier Nart, exeurodiputado, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de salir a la luz que María Corina Machado es la ganadora del premio Nobel de la Paz por su activismo en Venezuela.

En primer lugar, el que fuera diputado explica que "Corina es una heroína que ganó las elecciones absolutamente. Los que dicen que ya veremos y no denuncian la dictadura horrible, las torturas desde hace años en Venezuela a mi me producen un rechazo. Para mi esta gente no es demócrata, es el que defiende la democracia en todas partes, no quien orienta su pensamiento en función de sus intereses".

Asimismo, Nart asegura que María Corina es una mujer que se está "jugando la vida" desde que fue candidato, después no pudo serlo porque se le prohibió Maduro y tampoco pudo ser presidente. Estamos hablando de una dictadura y quienes callan frente a ella son personajes despreciables, entre ellos Zapatero. Intermediar entre un dictador que no se quiere ir y una ciudadanía, que es un referéndum donde se vota con lo pies...millones de ciudadanos se van fuera de su país y no por hacer turismo, sino para huir del hambre y la miseria. María es una heroína y quienes no lo reconozcan que queden con su conciencia tenebrosa".

Por otro lado, y de manera irónica, el que fuera eurodiputado comenta: "La sexta flota que opera en el mediterráneo se está desplazando por el Atlántico y parece ser que van a bombardear Oslo. Un personaje que se auto propone y que se dice que es el mejor pues se autodefine, ese es Trump. Este personaje, que es quien ha apoyado militarmente el genocidio en Gaza, que ha dado munición y logística, que después de tener conciencia diga que ha conseguido la paz...mire lo que tendría que haber hecho es impedir esa guerra. Por lo tanto, que se auto proponga al premio Nobel representa su pensamiento".

Nart, ante las palabras de Aguirre: "¿Dices que no es genocidio? Pues muy bien, vamos a llamarlo acción ilegitima de defensa"

Por otra parte, Javier Nart explica que "el núcleo del problema, que es la colonización y destrucción de la vida de los Palestinos ese es el núcleo y mientras no se resuelva volverá a haber otra masacres, bombardeos y que además, tiene terroristas como Hamás, tener una administración corrupta vendida a los israelíes y norteamericanos

Tras esto, Esperanza Aguirre, que se encuentra como colaboradora en plató hace una intervención sobre las palabras de Javier Nart: "No estoy de acuerdo con que esto sea un un genocidio. Lo que fue un genocidio es lo que hizo Hamás cuando se decidió en un mismo día matar a 1.200 personas", a lo que sin dudarlo el exeurodiputado reacciona irónicamente: "Rectifico, es un amable comportamiento de Israel en utilización de una técnica".

De nuevo, la que fuera ministra retoma sus palabras: "Creo que no es un genocidio, creo que Israel después de sufrir los asesinatos de 1.200, Israel dijo que le devolviera los rehenes y como no lo hizo se les declaró la guerra. Esto es una guerra y por supuesto hay masacres, esto tiene que acabar. No le quieres llamar paz".

Javier, sin dar crédito a las palabras de Aguirre explica que "el territorio que dieron a Israel era territorio habitado por Palestinos. Iban de delegación en delegación comprando los votos. El problema tremendo de Israel es que la democracia, se ha convertido en un democracia tremenda de ellos con un rencor infinito hacia los palestinos que en el último termino solo hay que ver el número de muertos. ¿Tú dices que no es genocidio? Pues muy bien, vamos a llamarlo acción ilegitima de defensa.