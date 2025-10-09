Lara Guerra 09 OCT 2025 - 19:13h.

Susana Díaz, senadora del PSOE, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que la consejera de Salud de Andalucía, Rocío Hernández dimitiera este miércoles tras la crisis derivada de los errores detectados en el programa de detención precoz del cáncer de mama.

Sobre esta dimisión, Susana explica que "es la primera vez que hablo de la gestión del Gobierno que entró detrás mía porque tengo por norma que cuando me voy de un sitio, no hablo. He tenido respecto absoluto, pero esto sí que me parece duro porque lo que ha pasado es que el sistema ha colapsado

Asimismo, la senadora asegura que "quedan lagunas que hay que entender para recuperar la confianza. Aquí siempre se quería ri a la Sanidad Pública, yo nunca he tenido seguro privado y aquí han sido demasiado fallos y minimizar problemas. Algo tuvo que pasar entre las dos de la tarde de ayer y a las 8. Esto genera incertidumbre en no saber cuántas mujeres son las afectadas, si tienen metástasis y es muy grave".

Por otro lado, Risto Mejide recuerda que la portavoz del PSOE andaluz ha dicho que tienen información que apuntaría a que esto habría afectado a otros tipos de cáncer, a lo que la senadora explica: "recuerdo que la concejala que han cesado, ella reconoció que tenían que poner más medios. El cribado las salva si, peri no estaba llegando y si esas 2.000 o 3.000 no tuvieron el segundo diagnóstico al final no es que el sistema fallara".

Susana Díaz, senadora del PSOE: "Creo que la información le está llegando tarde al presidente"

Por otra parte, Susana Díaz confiesa que sabe "la sensibilidad que esto provoca, estamos hablando de más de 2.000 mujeres. A mi todavía me cuesta ver la rueda de prensa, el volantazo que dio el Gobierno andaluz. Creo que la información le está llegando tarde al presidente. No le pongo paños calientes a la Sanidad pero lo que está ocurriendo...son cosas muy duras".

"Hay un PAI del año 2005 y 2011. Si tu vas al de 2005 aparece en la página 13 y sigue vigente, pero el de 2011 jamás, en ningún epígrafe aparece el cribado. El sistema ha colapsado y hay que arreglarlo. Yo nunca tuve ninguna información de que esto podría ocurrir. La ley del 2002 que la hizo el PP, garantiza a los pacientes que tienen el derecho a conocer el diagnóstico. Estamos en una espiral que genera inseguridad a la gente".

Por último, Díaz reclama las prioridades de los impuestos: "La semana pasada hablamos de los impuestos y ya pedí que se destinara más a Sanidad. Lo que no me cuadra es que si el año pasado la consejera reconoció que hacia falta más recursos...¿Por qué hemos tenido que esperar un año? ¿Por qué hemos esperado a que los medios pusierais voz a estas miles de mujeres? Si hace un año se sabía el problema no era de dinero, ha sido de voluntad política y de prioridad".