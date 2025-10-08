El senador del PSOE entra en 'Todo es mentira' para confirmar o desmentir la corrección del Gobierno a Patxi López y explicar cómo funcionan los sistemas de pago

El portavoz de Podemos aclara el voto a favor de embargo de armas a Israel en 'Todo es mentira': "Lo que se convalida es un decreto fake"

Compartir







El informe de la UCO, en el que aparece el programa de 'Todo es mentira', ha dado lugar a las contradicciones dentro del propio PSOE pues los portavoces del partido han tenido que hablar sobre su presunta financiación ilegal a raíz de salir a la luz los supuestos 84 pagos en efectivo que recibió Santos Cerdán de una hipotética caja B.

La polémica se ha avivado al escuchar las declaraciones de Patxi López, quien aseguró que el pago en metálico es una práctica habitual tanto en el Congreso como en el Senado. Rápidamente, las fuentes socialistas salieron a desmentirle asegurando que los gastos se abonan a través de transferencia bancaria. En el programa de Risto Mejide reciben al senador del partido Juan Lobato, quien aclara los sistemas de pago tanto en las Cortes Generales como en el PSOE: ¿Ha visto alguna vez los famosos sobres?, aquí su respuesta.

Así son los sistemas de pago en las Cortes Generales y en el PSOE

Juan Lobato solo ha hecho un viaje a Bruselas para un acudir a un congreso de fiscalidad y en el Senado, "aunque parezca una cosa anacrónica, se paga efectivamente en cash". De hecho, dan tal y como informaban en el programa "150 euros al día para pagar comidas y todo lo que se vaya a hacer durante el día en ese viaje". Esto queda "acreditado a nivel legal exactamente igual que una transferencia", asegura. Pero eso no quita que "el uso de dinero público está mucho mejor si se hace por transferencia y con acreditación de medios digitales".

En cuanto a la afirmación de Patxi López, quien señaló que en el Congreso también pagan en efectivo para posteriormente ser desmentido rápidamente por el PSOE, el entrevistado confirma la versión de las fuentes socialistas: "El Congreso se paga por transferencia. Yo creo que se refería a que en las Cortes Generales se sigue utilizando el sistema de pago por transferencia, que no es que sea lo ideal, y o creo que no lo defendía en esos términos". Y es que, Juan Lobato desea que "ojalá que el Senado se modernice y pase a un sistema de transferencia o de inclusión en la nómina como se hace en la mayoría de empresas” pues para Juan Lobato, especialmente en las administraciones donde se maneja dinero público, "lo más lógico acreditarlo mediante transferencias donde siempre puedes comprobar o fiscalizar, a parte de cruzar con Hacienda".

Respecto al sistema de pago de las dietas en el PSOE, Juan Lobato asegura no haber recibido dinero del partido por viajes: "No he tenido ese tipo de cobros". Eso sí, recuerda un viaje a Bruselas, pero "no nos daban dinero físico", afirma. Otra cosa es que durante alguna comida o reunión institucional "sí que se pague por parte del partido" como "invitación institucional", confiesa

¿Juan Lobato ha visto los presuntos sobres del PSOE?

En cuanto a los sobres reflejados en el informe de la UCO, Juan Lobato asegura estar sorprendido: "No he visto eso nunca y me sorprende". Sin embargo, este hecho le lleva a lanzar una reflexión sobre qué hay que cambiar: en primer lugar la normativa de la financiación incluyendo más transparencia y sanciones más graves, en segundo que el Tribunal de Cuentas obtenga un mayor poder de indagación y tercero modernizar los sistemas para que el control de fiscalización y la trasparencia sea "exquisita".