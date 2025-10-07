Tras analizar el informe de la UCO, el equipo de 'Todo es mentira' descubre que aparece en el mismo: Risto Mejide explica el motivo

La contradicción en la defensa de José Luis Ábalos al informe de la UCO, según Risto Mejide: "Es totalmente distinto a lo que me dijo"

El programa de 'Todo es mentira' del martes, 7 de octubre, arrancaba dando una noticia que nadie se esperaba y que podría "despertar envidias entre los compañeros de profesión", según señalaba con tono cómico Risto Mejide.

Y es que "en ocho años 'Todo es mentira' ha acumulado varios premios que agradecemos profundamente", afirma el presentador. Sin embargo, "nunca jamás nos imaginamos que íbamos a recibir esto". ¿Un Ondas?, ¿un Emmy?, preguntan los colaboradores... No, "este programa ya puede decir con orgullo que aparecemos en un informe de la UCO", celebra el presentador junto a sus compañeros.

"No está mal, pero todavía os falta aparecer en un informe de la policía patriótica", bromea Echenique. "De verdad, siempre hay alguien que te chafa la emoción", responde Risto Mejide, quien a continuación explica el motivo de su aparición sorpresa en dicho documento.

El motivo por el que 'Todo es mentira' aparece en el informe de la UCO

Tal y como señala el presentador, 'Todo es mentira' todavía no son los investigados por la UCO. Sin embargo, salen a colación de los pagos que ha recibido Ábalos de las productoras de la tele. De esta manera, en el informe aparece el pago de 3.250 euros a cuenta de Vodevil Entertainment, la productora del programa, "o lo que vienen siendo al cambio seis chistorras y media", ironiza Risto Mejide refiriéndose al presunto argot económico utilizado por Koldo García y su exmujer para referirse al dinero en negro.

"Esto no hubiera sido posible sin Koldo, Ábalos, los sobres de dinero en efectivo, las chistorras, los folios, las lechugas... Ya era hora de este justo reconocimiento a este programa. Ya no se puede llegar más alto", apunta con una sonrisa el presentador.

Tras agradecer al jurado de la UCO por esta distinción, Risto Mejide puntualiza: "Esas cantidades que se mencionan en el informe son por las colaboraciones de Ábalos en este programa porque los colaboradores de este programa, a diferencia de otros lugares, aquí cobran".

De hecho, aprovecha este momento para invitar de nuevo al exministro de Transportes: "Ahora aparece en todos lados, pero aquí fue el primer sitio. Es más, cuando deje de ir por ahí, aquí seguirá siendo su casa si está en libertad. Si no, no podrá venir".