El senador del Partido Popular no puede contenerse a dar su opinión cuando escucha el testimonio de Juan Bordera, tripulante de la Flotilla

Jaume Asens, abogado de la Flotilla, critica la falta de acción de las autoridades europeas en el conflicto israelí-palestino: “Tendríamos que estar avergonzados”

Para cerrar su intervención en 'Todo es mentira' donde Juan Bordera, diputado de Compromís y tripulante de la Flotilla, denuncia las vejaciones y las humillaciones por parte del ejército de Israel, Risto Mejide le pregunta si va a tomar medidas legales contra el país. Sin embargo, esto tendrá que esperar porque primero hay que recibir a las personas que, en principio, llegarán en el plazo de dos días para poder recoger los datos, los partes de lesiones y los contactos de los abogados para gestionar las demandas individuales y colectivas.

El entrevistado está seguro que "va a haber varias" por un motivo: "Lo que se ha vivido allí es una especie entre Guantánamo y Auschwitz. Aún no es Auschwitz, pero es mucho peor que Guantánamo". Una comparación que hace estallar a Alfonso Serrano, quien estaba escuchando desde la mesa atentamente su intervención.

"¿Te vas a comparar con una víctima del Holocausto?"

Juan Bordera justifica su comparación asegurando que durante esta experiencia ha tenido que enfrentarse a rifles apuntándole a dos metros de su cara, a ser acinado en habitaciones con personas y cucarachas mientras bebían agua potable "deficiente". No obstante, no consigue convencer a Alfonso Serrano, quien salta: "Qué barbaridad que no sepas lo que supone el Holocausto nazi para compararte tú con lo que sufrió el pueblo judío en los campos de concentración. Que estás aquí, que has vuelto en un avión pagado por los españoles. ¿Te vas a comparar con una víctima del Holocausto?. Hombre, por favor, eso es un insulto".

Y es que, para el senador del PP, lo único que están consiguiendo es minimizar lo que supuso el Holocausto mientras se ponen como ejemplo poniéndose el "numerito" en el brazo "como si fuerais unas víctimas": "Tenéis más cara que espalda y utilizáis el drama de Gaza para vuestros fines políticos. No os importa un carajo esa gente. Que te compares con esa gente es un insulto que no acepto porque estás en tu casa después de cuatro días en un velerito. Estás en tu casa ahora mismo, en un vuelo pagado por los españoles cuando te fuiste por tu propia responsabilidad y que tengas la indecencia de compararte con lo que sufrieron miles de judíos muertos en campos de concentración pasando hambre.... ¿Pero qué te ha pasado a ti, si te veo estupendo? Perdéis cualquier tipo de razón simplemente por tratar de aproximaros a eso, no sabes ni de lo que hablas".