Tras la entrevista a Letizia de la Hoz, Risto Mejide destapa cómo ha reaccionado su cliente a su intervención en 'Todo es mentira'

Risto Mejide no da crédito a las declaraciones de la abogada de Koldo García: "Creo que es usted la que se está riendo de nosotros"

Compartir







El viernes pasado 3 de octubre, la abogada de Koldo García, Letizia de la Hoz, entraba en 'Todo es mentira' para hablar sobre el nuevo informe de la UCO de 289 páginas sobre los supuestos pagos del PSOE a José Luis Ábalos y su mano derecha.

Durante la entrevista, Risto Mejide no podía evitar preguntarle por el presunto argot utilizado entre Koldo García y su exmujer, Patricia Úriz, para referirse al dinero en negro. Siguiendo esta investigación, la palabra lechugas significaba 100 euros, para hablar de 200, empleaban soles y si se referían a chistorras, querían decir 500 euros. Sin embargo, la letrada aseguró que no se trata de palabras clave pues, siguiendo las conversaciones con su cliente, "le están dando una interpretación esperpéntica".

El presentador, quien no daba crédito ante las declaraciones de Letizia de la Hoz, arranca el lunes 6 de octubre revelando entre risas a la audiencia cuál ha sido la reacción del exasesor del exministro de Transporte.

La respuesta de Koldo García

Dando paso a comentar la noticia de la citación de José Luis Ábalos y su exasesor por parte del Tribunal Supremo, Risto Mejide señalaba en plató cuál ha sido la respuesta de Koldo García a la intervención de su abogada en 'Todo es mentira': "Por cierto, ha bloqueado este programa".

"Hablamos con la abogada de Koldo y yo creo que se lio, quería bloquear a su abogada y nos bloqueó a nosotros", bromea con los colaboradores del programa el presentador.