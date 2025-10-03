Lara Guerra 03 OCT 2025 - 18:42h.

José Luis Ábalos se pronuncia en el programa de Risto Mejide tras el informe de la UCO

Estos son los significados económicos de las palabras clave entre Koldo y Patricia Úriz: "Chistorras, soles y lechugas"

Después de que el Tribunal Supremo reciba por parte de la UCO, un informe con toda la información relevante a los supuestos pagos del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García con dinero en efectivo. En este contexto, el que fuera ministro de Transportes ha conectado con 'Todo es mentira' tras su riguroso análisis de las casi 300 páginas de contenido.

Fabián, periodista del programa, ha detallado en primer lugar que "José Luis Ábalos ha confirmado que aún se lo está leyendo. Por ello, rechaza hablar de manera abierta en el programa, pero nos autoriza a comentar lo que le hemos planteado sobre el informe". En primer lugar, el colaborador cuenta que le han preguntado sobre los sobres del Partido Socialista con su nombre y él "ha jurado tajante que todos los miembros de la ejecutiva de Ferraz perciben esos sobres, que son gastos de manutención o transporte".

El periodista, sobre Ábalos: "Reconoce haberse cabreado al ver la hipótesis de la UCO"

Respecto a las cuentas, al informe de la UCO no le termina de cuadrar por los pagos del PSOE y los recibidos por Ábalos. Ante esto, el exministro explica que "está convencidísimo de que a ellos nunca les cuadra nada. Cada ingreso refleja el motivo de la cuantía". Por otro lado, se le ha preguntado de las 'chistorras, soles y lechugas' de las que Koldo García hablaba, a lo que él responde que "no tiene ni idea de lo que son'. Sobre la jerga utilizada por el propio Ábalos, según refleja la UCO (folios), el periodista cuenta que "reconoce haberse cabreado un huevo al ver que la UCO albergaba una hipótesis 'tan loca' y confirma que 'los folios no eran billetes de 500, mi impresora consumía mucho papel'.

Por último, sobre los 96.000 euros que la UCO localiza, pero no consigue trazar, dice Ábalos que "si dividimos 96.000 entre 10 y a la vez, por 12 meses, pues saldría unos 790 euros al mes e irónicamente dice 'si eso es todo el dinero de la famosa corrupción, pues el dinero que tanto están buscando se van a dar cuenta de que realmente no está porque no existe. También está muy enfadado porque se ha filtrado antes a los medios y de una manera tan rápida que prácticamente no le ha dado tiempo a él de leerlo".