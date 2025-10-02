Lara Guerra 02 OCT 2025 - 20:55h.

Ione Belarra comparece en 'Todo es mentira' para detallar la participación de Podemos en el embargo de armas a Israel

Javier Nart, exeurodiputado, revela las consecuencias de la detención de la Flotilla en aguas internacionales: "Lo que han hecho son secuestros"

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar si Podemos apoyará finalmente la votación al embargo de Israel.

En primer lugar, la secretaria general explica que "en realidad no depende de Podemos, depende del Gobierno, de si quiere hacer algo de verdad para enfrentarse o utilizar medidas que no sirven para nada. Estamos ante un embargo de armas que no va a valer para nada y creo que las personas que han salido quieren acciones de verdad. Los embargos se hacen antes de que los crímenes de guerra se cometan, no 23 meses después; esto es una medida de precampaña electoral del PSOE. Si hubieran querido frenar los crímenes de guerra de Netanyahu lo hubieran hecho cuando lo pedí yo".

Asimismo, Belarra asegura que "esto ni siquiera es un embargo de armas de verdad, va a permitir el tránsito de armas con destino a Israel como ha ocurrido estos meses de genocidio, a pesar de que el Gobierno lo negaba. Israel lleva muchos años construyendo todo un entramado económico para dificultar los embargos. España le compra armas a la empresas españolas que son filiales, por lo que acaba en ellos y financiar el genocidio".

José Zaragoza, diputado del PSC: "Podemos no tiene el objetivo de aunar fuerzas, lo que quiere es simplemente desgastar al Gobierno"

Tras escuchar estas palabras, José Zaragoza, diputado del PSC ha respondido: "La decisión que hay que ver es si se hace algo o no. Hay que hacer las cosas con conocimiento, cuando tú tienes un contrato firmado, tú puedes negarte a que te entreguen el material, pero no puedes dejar de pagar; y esa es una discusión que hemos tenido".

Asimismo, el diputado explica que "nosotros podemos embargar pero hay que pagar los contratos. No hemos firmado, son contratos de defensa. El problema es que cuando Podemos no tiene el objetivo de aunar fuerzas sino que simplemente quiere desgastar al Gobierno, pues dice cosas que no son ciertas. La verdad es la que hemos explicado, la pregunta es si con su voto se van a unir a VOX, PP para bloquear el embargo de armas a Israel

Al escuchar estas acusaciones, Ione Belarra quiere dejar claro que "está mintiendo. después del 7 de octubre se han realizado contratos de un valor de mil millones de euros, no lo digo yo, lo dice la periodista del Diario.es y esa es la verdad. Esto se encuentra en el portal de contratación público para que todo el mundo lo pueda comprobar con datos, por lo tanto el señor Zaragoza está mintiendo".