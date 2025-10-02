Lara Guerra 02 OCT 2025 - 18:20h.

Javier Nart conecta con 'Todo es mentira' tras la detención de varios españoles en la flotilla por Israel

Periodista en el puerto de Ashdod, sobre los abogados de los detenidos de la flotilla: "Las autoridades israelíes les han prohibido entrar"

Compartir







Javier Nart, exeurodiputado, comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar las consecuencias de que la Flotilla sea detenida en aguas internacionales. Sobre lo ocurrido, Israel puso fin a la Flotilla que pretendía prestar ayuda a Gaza al ser interceptada por los barcos de la misión.

En primer lugar, el exeurodiputado explica que "lo que estamos es ante una situación de facto. Israel podría haber extendido la zona por la misma razón que la ha establecido, pero es un invento. De acuerdo con la convención del mar, tienes aguas interiores, que es las que estableces de cabo a cabo en la costa, luego las 12 millas, que es la zona de las aguas territoriales propias y después tienes la zona económica exclusiva donde tienes derecho de minería o explotación. Sin embargo, en la zona económica exclusiva no se puede prohibir el paso, y decir que has creado una zona de exclusión, es un invento absoluto. Un acto de piratería y lo que han hecho son secuestros".

Sobre cómo debería actuar el Gobierno español, el exeurodiputado explica que "cuando tú envías un barco de guerra, este no puede admitir quedarse hasta las cincuenta millas, en ese caso lo han puesto en una condición francamente humillante porque es morderse los puños viendo que están deteniendo a barcos en una acción de piratería, pero que llegando a 50 millas reconocen lo que es una ilegalidad".

Javier Nart, exeurodiputado: "Pedro Sánchez ha hecho una acción admirable"

Por otro lado, el exeurodiputado comenta que "hay una cuestión que es extremadamente preocupante...¿Cuáles son las normas de intervención que ha tenido este barco para mandarlo a ese lugar? Si se hubiera producido un acto de violencia contra ciudadanos españoles, que era dentro de lo posible, pues imagínate que están viendo a centenares en aguas internacionales. Esto son piratas no uniformados de un no-estado".

PUEDE INTERESARTE El Ejército de Israel intercepta la Flotilla cerca de Gaza: la organización afirma que hay más de 20 buques no identificados

Nart no ha dudado en pronunciarse sobre la actuación de Pedro Sánchez, a lo que asegura que "ha hecho una acción admirable, que es romper un muro de acero en lo que significaba la hipocresía absoluta de la Unión Europea cuando reconoció a Israel siendo un país importante. Yo he militado el PSOE, en el PP y en Ciudananos y ninguno de ellos me absorbió el pensamiento propio. El decir que se ha hecho con prudencia, yo te digo que han reconocido que en esas 50 millas son actos de piratería porque no pasas de allí y por lo tanto estás protegiéndolos en esas millas cuando deberías hacerlo en todas las aguas internacionales

Por último, el exeurodiputado muestra su admiración a "Pedro Sánchez y al ministro de los Asuntos Exteriores que lo están haciendo francamente bien. En este punto creo que ha habido un calentón que viene de presidencia y que desde luego no ha sido por parte de los expertos muy bien tomado. un barco de guerra no puede proteger a los barcos pesqueros hasta las cincuenta millas y de ahí que los piratas hagan lo que les de la gana. La armada no está precisamente feliz viendo como impotentemente ha tenido que permitir que en aguas internaciones ante su presencia se hagan actos de piratería".